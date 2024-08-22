容祖兒聲演機械人　深受感動：喊到眼腫

樂壇天后容祖兒獲邀為「年度最佳動畫電影」《荒野機械人》 （The Wild Robot）粵語聲演主角機械人「羅茲」角色，延續「世上只有」母愛的偉大精神，務求用靚聲和力量，感動觀眾。電影改編自美國作家暨插畫家Peter Brown 的同名繪本小說，英語版本的機械人角色由美國女星雷碧達尼安高 （Lupita Nyong’o）聲演，對於祖兒來說雖然並非第一次為動畫配音，但這次的配音也極具挑戰性：「因為今次是聲演一個機械人，要保持著機械人聲線，不可以有太多感情，但角色卻隨著故事會慢慢增加情感，但它始終是一個機械人，配音時語氣上不能太用力又不能太有情緒，都是一個挑戰。」祖兒表示第一次睇片已經喊到眼腫：「好感動今次能遇到羅茲這個角色，在睇試片時已經睇到喊，眼都腫哂，實在有太多感動位。」

容祖兒之前配音的角色都跟自己性格很吻合，今次也不例外：「如果自己與角色相似，配音時就特別落力和有感情，我相信很多真實的感情可以透過自己的聲音呈現出來。」電影公司為祖兒拍攝宣傳短片及照片時，對祖兒角色的投入程度大感驚訝，當祖兒被要求跟海報上的羅茲一樣神情拍攝時，所有動作表情都是一Take完成，拍攝宣傳片時，祖兒更自動波以戲中機械人語調說話，再由機械人聲線慢慢轉到充滿感情的語調，讓大家感受到機械人就活現眼前。