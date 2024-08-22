何超蓮處女作煞科　孖「嫩版金城武」談情心情複雜

賭王三房千金何超蓮樣貌標致，外形出眾，更被指與阿嬌（鐘欣潼）撞樣，絕對不輸圈中女星！而超蓮與演藝圈亦關係密切，不但有不少圈中好友，還曾拍過內地綜藝節目，老公竇驍亦是內地演員，早前她更正式投身影圈，夥拍有「嫩版金城武」之稱的內地演員此沙拍攝電影，近日新戲正式煞科，何超蓮都有在社交網分享感受！

超蓮晒出多張與台前幕後工作人員的合照，並寫道：「終於殺青啦！在聽到導演這句話的那一刻，很激動，心情也很複雜。第一次作為演員參演整部影片的重要角色，對我來說是一個非常特別的體驗和挑戰，也真的體會到了一部影片幕後工作人員是多不容易啊……大家都起早貪黑，日曬淋雨，每天都在解決各種各樣的問題。當然～這次的體驗最大的收穫也是遇到了這一班可以互相『撐住』的人，在大家筋疲力盡的時候，突然間的一個玩笑或者一堆美食都可以幫大家瞬間充電！這時候葡京葡撻就一定要安排上～」

最後超蓮亦有感謝劇組：「謝謝身邊一路陪伴着我的你們。雖然拍攝期間難免面臨壓力和挑戰，但劇組工作人員對我這個新人包容度很高，一直在幫助我，很感謝大家，緣分讓我們一起完成一部作品，很期待電影上映的一天！」其實早在今年6月，已有網民於澳門偶遇何超蓮同此沙拍戲，兩人在街頭一起食雪條，造型打扮如同情侶。