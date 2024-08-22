TY曾被同性求愛沾沾自喜　林柏宏托蔡思韵向劉俊謙問好

藝人Tyson Yoshi、邱彥筒（Marf）、蔡思韵及台灣型男林柏宏，下午現身尖沙咀出席品牌活動。「大隻仔」Tyson被記者取笑「從來未見過你著咁多衫」，他竟爽快自爆﹕「喺屋企淨係著孖煙囪咋，以前喺英國留學自己住，我仲乜都唔著添，㢌屎都唔使閂廁所門。」

性格豪放的他談到近日上載一看牙醫照，結果引來同性留言﹕「想塞條XX入去﹗」Tyson回應﹕「佢禮貌地問，我禮貌say no，網絡世界講吓啫。（你點解留言話明白大胸女嘅感受？）佢哋點解會收何B仔相囉 ，同埋啲騷擾嘅言論，我今次睇完得啖笑，但明白唔代表可以咁同女仔講嘢。我pose牙相出嚟，冇諗過佢會興奮﹗（女友覺得點？）佢咪笑我囉，冇嘢嘅，玩味重啲啫。（冇有遇過更瘋狂嘅例子？）唔會啦，我喪㗎，真係會pose佢出嚟，最多都係嗌我老公啫。」

他又自爆曾被同性求愛：「我冇所謂，以前喺英國仲住喺gay capital，咪話俾對方知我唔係囉，第一次俾人問我都18、9歲，仲有啲沾沾自喜，哈哈！」他又坦言在健身室，經常吸引同性目光：「啲同事提醒我沖涼時記得到鎖起條底褲，同埋試過喺浴室有人衝咗入嚟。（有冇遇過啲難忘嘅事吖？）冇乜喎，最多都係有啲粉絲跟住我，喺加拿大見到佢，台灣又見到佢，多謝佢哋支持啦。」

另外，林柏宏相隔超過8個月再次來港，但今次只可逗留兩天，前晚甫到步即爭取時間四出閒逛。談到「家人」許光漢入伍，他坦言：「還沒有聯絡，有一陣子沒見面，祝福他，我也是看報聞才知道。（覺得驚訝？）還好，他的決定是好的，我也當過兵，會留下一些美好的回憶。」他透露當兵時自己的工作是負責拍照，比較輕鬆。

由於林柏宏與劉俊謙是好朋友，蔡思韵即代男友向對方問好，又扁咀謂﹕「我哋算係首次見面咋，都未有機會合作。嚟緊我又去台灣拍戲，同另一位男神合作，不過暫時唔講得住，我同佢演夫妻，非常之期待，希望佢啲粉絲唔好派刀片俾我。」柏宏聞言即打趣希望加入思韵「合作過的男神系列」:「還沒有拍過港片，但小時候常看，特別喜歡梁朝偉及張國榮等等。」