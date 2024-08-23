【是日通勝】

農曆七月二十

甲辰年 壬申月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：訂婚、動土、築堤

忌：交易、出行、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：黑色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

金牛座：不宜把貴重物品借給別人，否則易有損失。

雙子座：團結就是力量，多與人合作，謀事易成功。

巨蟹座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

獅子座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

處女座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做理財計劃。

天秤座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

天蠍座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

人馬座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

山羊座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

水瓶座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

雙魚座：愛情運急升，多用紫色有助提升個人魅力。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 運氣好

（跌）牛 桃花弱

鼠：工作運不濟，很多瑣事需要你去處理。

牛：是日沖煞，告別單身的願望難以實現。

虎：思慮周密，有力在工作細節上把好關。

兔：不宜進行戶外運動，中暑的風險甚高。

龍：想做就去做，應為人生目標踏前一步。

蛇：心浮氣躁，易被繁瑣工作弄得一頭煙。

馬：工作繁忙，就當是一場意志力的磨練。

羊：諸事不順，精神狀況差，破財風險高。

猴：桃花運稍弱，要避免跟伴侶爆發衝突。

雞：易惹爛桃花，應對異性保持適當距離。

狗：財運平平，沒必要為不值得的人花錢。

豬：易有損傷，遠離兇險地方，注意安全。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

普通人算命 需要明此理

一個普通人的算命，所推算的，都是一般人想要的，事業發展的好運何時到。在算命先生的理論，事業上的好運，並非算命者所想的，因為算命者的心態，行運就是可發達，但於算命先生的角度，每個人都有運行，真正的富貴命卻很少。

現實世界，真正富貴的人是極少極少，一比九十九，1%的人是真富貴，19%是小康之命，80%是普通人。所以絕大部分人的八字，沒有發達的現實，所以行運十年或二十年，只是在此段期間，事業順暢，人事關係和樂，薪酬增加20%至50%而已，不會有多倍增加的，那會有發達的心願呢？

一個先貧後富的八字，比1%的真富貴還少，何也？真富貴之命，多數是其父母已經有一定的成就，無論是本金或是人際網路，都有現成的基礎。更重要的，是自細有多方面的資源培養，教育與見識都是專業，在父母的基礎上，更上一層樓。

所以一大部分的真富貴人，是現成的。先貧後富之人極少，既要有富貴的八字，更要其陰宅風水好，陽居之地也需要行運的風水，再加上時勢環境造就，才出現先貧後富之命運，普通人算命需明此理。