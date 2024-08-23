王一博轉攻喜劇　獲周星馳斟拍《女足》

影星周星馳新片《女足》籌備得如火如荼，他向來喜用內地當紅男星，繼黃渤、王寶強、鄧超後，有指新片睇中內地頂流王一博，正積極斟談合作！該片早前在台灣宣布海選女主角，原定6月公布決賽名單，但因人數眾多「揀唔切」，延至昨日才公布6強，當中以「甜版舒淇」張天一最省鏡。

「喜劇之王」周星馳去年啟動女版《少林足球》電影《女足》（暫名）開拍計劃，不少藝人如蔡思貝、郭柏妍及舊拍檔莫文蔚等都公開表示想參與其中。據知，周星馳近月積極物色男主角，向來喜歡用內地當紅男星做電影男一的他，今次睇中內地頂流小生王一博，對方去年跟梁朝偉、周迅合作電影《無名》，演技備受讚賞。王一博早前迎來27歲生日，各路粉絲鋪天蓋地為偶像宣傳，足證人氣十足，而他近日推出新歌《奔跑吧．少年》主題曲《天高海闊》同樣熱度爆燈，獲官方鼎力推介，極速獲得超過200萬點讚，氣勢如此強勁，周星馳可謂眼光十足！據知，王一博近年接演的電影大多比較沉重，故有指他對今次可以演喜劇兼與一代笑匠合作都甚感興趣，正積極考慮，但因《女》片明顯是大女主電影，始終有所考量，雙方仍在傾談中。

高手雲集爭出線

女主角方面，周星馳團隊今年3月在台灣舉行大型海選記者會，原定6月公布入選名單並進行決賽，不過有關方面指由於反應踴躍，世界各地包括北美、日韓、東南亞都有人報名，要由3萬人中甄選入圍名單實在相當困難，故決賽延至昨日才在台灣舉行。

決賽由周星馳團隊、電影《女足》副導演伍文良等擔任評審，參賽者需透過隨機分配的表演項目搶分，大考急才。一眾參賽者昨日使出渾身解數，扮盲妹、驚嚇Mode統統有，當中現年22歲、有「甜版舒淇」之稱的張天一憑着40吋長腿及亮麗外形，成功殺入6強。她與郭柏妍同樣畢業於香港大學，身高1米73，本身是一位模特兒，雖然在才藝表演中可見演技尚待磨練，但對於擅長訓練女新人的周星馳來說，相信沒有難度。至於其餘5強分別是台灣新生代創作歌手謝采紋（藝名采子）、運動健將蔡南筠、「舞」林高手姚方、馬來西亞扮嘢高手關麗葒，以及貌似電影《功夫》哨牙珍、畢業於台北藝術大學電影創作系的楊昀蒨，其中楊昀蒨在才藝表演舉起「消失的啞鈴」，成功贏得評審歡心！雖然各人入選最後6 強，但仍未知能否參演《女足》，稍後她們將獲安排來港與周星馳進行一對一面試，選出終極「真．星女郎」！

奇招救票房 舊片新上成浪潮

周星馳及莫文蔚主演的經典電影《食神》於1996年在港上映，但當年沒有在內地公映，事隔28年，該片宣布將於本月31日在內地上映，並推出新電影海報，當正新片宣傳，引起熱議。有人指出周星馳吸金力強，今次舊片新上，低成本分分鐘迎來高效益，同時有指因近期欠缺可以搶票房的電影，故發行商、院線出奇招救亡。除了《食神》外，去年由張藝興及金晨主演的賣座電影《孤注一擲》，以及吳京主演的《流浪地球2》亦將重映。據知，已故藝人「哥哥」張國榮主演電影《異度空間》亦有不少人斟洽重映，但星皓老闆王海峰一一拒絕，明言不想用哥哥的遺作來做商業用途，只考慮在電影節以懷念形式播放一、兩場。

重頭作首映 張雨綺冇影

曾與周星馳合作電影《長江7號》及《美人魚》的內地女星張雨綺，早前與內地藝人沈騰合演新片《逆鱗》，新作今日上映。難得跟內地片王沈騰合作，加上在內地暑假檔公映，有指張雨綺相當重視今次演出，不過，該片近日在內地舉行首映禮，她竟以有工作為由，未有現身，不少網民都嘖嘖稱奇，好奇她為何會放棄如此重要的首映禮。話雖如此，張雨綺亦有在網上出力宣傳，大讚《逆》片角色吸引，希望票房大賣。另外，日前生日的張雨綺，獲工作團隊特別打造神秘派對，令她驚喜不已，大呼感動。