東方日報C2：王一博轉攻喜劇　獲周星馳斟拍《女足》

影星周星馳新片《女足》籌備得如火如荼，他向來喜用內地當紅男星，繼黃渤、王寶強、鄧超後，有指新片睇中內地頂流王一博，正積極斟談合作！該片早前在台灣宣布海選女主角，原定6月公布決賽名單，但因人數眾多「揀唔切」，延至昨日才公布6強，當中以「甜版舒淇」張天一最省鏡。

「喜劇之王」周星馳去年啟動女版《少林足球》電影《女足》（暫名）開拍計劃，不少藝人如蔡思貝、郭柏妍及舊拍檔莫文蔚等都公開表示想參與其中。據知，周星馳近月積極物色男主角，向來喜歡用內地當紅男星做電影男一的他，今次睇中內地頂流小生王一博，對方去年跟梁朝偉、周迅合作電影《無名》，演技備受讚賞。王一博早前迎來27歲生日，各路粉絲鋪天蓋地為偶像宣傳，足證人氣十足，而他近日推出新歌《奔跑吧．少年》主題曲《天高海闊》同樣熱度爆燈，獲官方鼎力推介，極速獲得超過200萬點讚，氣勢如此強勁，周星馳可謂眼光十足！據知，王一博近年接演的電影大多比較沉重，故有指他對今次可以演喜劇兼與一代笑匠合作都甚感興趣，正積極考慮，但因《女》片明顯是大女主電影，始終有所考量，雙方仍在傾談中。

高手雲集爭出線

女主角方面，周星馳團隊今年3月在台灣舉行大型海選記者會，原定6月公布入選名單並進行決賽，不過有關方面指由於反應踴躍，世界各地包括北美、日韓、東南亞都有人報名，要由3萬人中甄選入圍名單實在相當困難，故決賽延至昨日才在台灣舉行。

決賽由周星馳團隊、電影《女足》副導演伍文良等擔任評審，參賽者需透過隨機分配的表演項目搶分，大考急才。一眾參賽者昨日使出渾身解數，扮盲妹、驚嚇Mode統統有，當中現年22歲、有「甜版舒淇」之稱的張天一憑着40吋長腿及亮麗外形，成功殺入6強。她與郭柏妍同樣畢業於香港大學，身高1米73，本身是一位模特兒，雖然在才藝表演中可見演技尚待磨練，但對於擅長訓練女新人的周星馳來說，相信沒有難度。至於其餘5強分別是台灣新生代創作歌手謝采紋（藝名采子）、運動健將蔡南筠、「舞」林高手姚方、馬來西亞扮嘢高手關麗葒，以及貌似電影《功夫》哨牙珍、畢業於台北藝術大學電影創作系的楊昀蒨，其中楊昀蒨在才藝表演舉起「消失的啞鈴」，成功贏得評審歡心！雖然各人入選最後6強，但仍未知能否參演《女足》，稍後她們將獲安排來港與周星馳進行一對一面試，選出終極「真．星女郎」！

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