THE SOUTHSIDE 8月至抵優惠開心食、買

日系穿搭一向是小資女生的潮流指標，而隨着秋冬季節的來臨，也是時候為衣櫥添置新衣！不妨到THE SOUTHSIDE逛逛，不但有全港首間的日本女性服裝品牌MISCH MASCH和日本女鞋品牌NICAL；而且又有新開的餐廳，包括新派泰式料理Another Hound Cafe、Fusion菜MUSEe，又或是試試好評如潮的意大利菜Ombra和粵菜王子飯店。8月期間，以上商店更有大額優惠，有空就快去THE SOUTHSIDE逛逛吧！

潮流服務 優雅時尚兼備

香港首間日本服裝品牌MISCH MASCH，為你帶來最正宗的日系優雅。想要展現溫柔氣質？首選針織長裙，米色、藍色和黑色三種經典顏色，無論是日常穿搭還是約會都非常適合，輕鬆展現溫柔知性的一面。想要更舒適自在？不妨試試看羅紋圓領連身裙，獨特的肩部細帶設計，讓你在舉手投足間散發迷人魅力。現在購買MISCH MASCH享有低至半價的優惠，買滿兩件還可享9折！

澳洲品牌cahlua以充滿女人味又帶點俏皮的設計風格，為你的秋冬增添一抹亮色。年末派對季即將到來，Roshana Ruffle Maxi Dress絕對是你的不二之選！鮮艷的紅色長裙搭配性感的V領、後背挖空和浪漫的荷葉邊設計，讓人瞬間成為全場焦點！Noir Siren Maxi Dress胸衣式領口搭配腰間的鏤空設計，展現若隱若現的性感，輕鬆成為派對女王！而White Goddess Dress不但可以大騷美腿，輕盈的白色面料配合蛋糕裙擺就更顯俏皮。8月期間，cahlua購物滿$800即可享85折優惠。

香港首間日本女鞋品牌NICAL，為成熟女性帶來舒適與時尚兼具的鞋履選擇。想要一雙百搭經典的高跟鞋，不妨試試麂皮粗跟高跟鞋，有黑色、粉色和紫色，讓你輕鬆駕馭各種場合。而百搭舒適的尖頭Babouche，就有啡色、黑色、紅色、綠色可選，讓你的穿搭可玩性更加豐富。現在購買NICAL享有高達4折優惠， 3對更享額外9折！

餐飲美食 新店搶先打卡

女生逛街可算是運動的一種！是時候補充體力，坐下來休息一番。THE SOUTHSIDE匯聚各國美食，無論是想嘗試異國風情，還是品嘗經典粵菜，都能滿足。

首先必試新開的兩間餐廳！喜歡泰國街頭美食，就一定不能錯過來自曼谷的Another Hound Café，餐廳主打新派泰菜，將曼谷街頭小吃與創意西式元素融合。重點是，Another Hound Café的午市套餐可以特價加配小食，推薦必點「招牌脆炸單骨雞翼」、「薄切三文魚配泰式辣汁」和「鮮芒果酸辣鳳爪」，絕對滿足你的「泰」味蕾！同樣是新店的MUSEe也值得一試，推介冬蔭功湯、海鮮喇沙湯麵等，而且19:00~21:30期間，只需$29就有一大杯生啤，14:00~21:30雞尾酒更$68買一送一，17:00前自帶咖啡杯立減$5。

以意大利沿海城鎮為概念的餐廳Ombra，強調新鮮食材以及地道風味，這裏的傳統意大利麵、薄餅及各款肉類美饌令你感受到如同身處意大利西西里海邊小鎮的獨特氛圍。主菜方面，推薦嘗試經典的牛臉頰寬麵，慢燉的牛臉頰肉質軟嫩，搭配自家製的手工寬麵，每一口都是濃郁的意式滋味；口感外脆內軟的安格斯切片牛排配時令火箭菜及香氣四溢的「瑪格麗特薄餅」亦令人回味無窮、食慾大增。

如果想品嘗地道粵菜，由香港名廚麥廣帆創立的王子飯店值得一試。餐廳主打傳統粵菜，以高品質食材和精湛廚藝聞名。推薦必點餐廳招牌菜「王子燒鵝」，皮脆肉嫩，每日限量供應；還可以試試選用西班牙頂級黑毛豬肉製作製作比利亞黑毛豬叉豬，肉質鮮美，帶有淡淡橡果香氣。