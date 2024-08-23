賓艾佛力與珍妮花離婚即傳與前妻復合

美國拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）日前選擇在結婚兩周年同月同日申請與美國男星老公賓艾佛力（Ben Affleck）離婚，而話口未完即有傳賓佬與結婚13年來往甚密的影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）舊情復熾。

據知賓佬與嘉娜自離婚後一直都保持友好的關係共同撫養子女，就算賓佬與露柏絲婚後，他們亦經常因子女而共聚。日前他們更一同送大女Violet到耶魯大學開學，之後一同乘私人飛機回荷里活。雖然傳出2人復合，但有傳媒就代為否認指嘉娜與拍拖6年的大律師男友John Miller感情仍然好穩定，所以賓佬絕對冇意介入，至於John亦好諒解女友與賓佬作為家長而經常見面，而他亦對女友好有信心。

另方面，「賓珍」離婚原因傳聞近日滿天飛，有指他們的婚姻在蜜月時期已出現裂痕，因他受不了到長期被狗仔隊跟蹤拍照，他更因此而遷怒老婆，認為是她吸引大批狗仔隊到來，而他尤其不滿妻子竟然以他們的愛情為主題拍成紀錄片《The Greatest Love Story Never Told》，她更公開他寫給她的情書來在節目中分享，即成為婚變的導火線。