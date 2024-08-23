張智霖奇招保養　散步有學問倒行邊走邊打大髀

男神張智霖（Chilam）入行逾30年，至今仍成功凍齡教人羨慕不已，近日於內地拍攝古裝劇《赴山海》的他，面對連串武打場面依然能夠瀟洒應付，且「愈打愈有」。原來他的養生方法相當特別，靠「奇招保養法」成功「登頂」，更不介意公開自己的秘技與網民分享！

雖然Chilam一日三餐菜式與一般減磅人士無多大分別，他卻深信嗜辣有助燃燒卡路里及刺激交感神經幫助代謝。從小就非常熱愛足球運動的他，更會在家利用足球做各種運動，包括靠牆深蹲然後手拿足球往左往右去碰牆，或者躺在地板用腳夾着足球向上、向下練腹肌。

閒時喜歡散步的Chilam，走上2、3小時也不會覺得累，但秘訣是「間中倒行」，因為他相信可以增強大腿後方肌群與腰背肌群的力量，使得腰部韌帶彈性增強，腰椎更加穩定。他甚至會在散步時邊走路邊用兩手拍打大腿兩側，使肌肉運動並震盪氣血加速運行，就像邊走邊按摩的感覺，讓大腿的肌肉疏通氣血。散步時也可盡量「走大步」，這樣不但能瘦腿，也能使腰背肌肉得到最大限度的舒張，保持脊椎挺直，以及預防駝背。Chilam補充只要保持心境開朗及幽默感，自然不容易老去。一眾粉絲不妨跟着一試，親身體驗是否奏效。