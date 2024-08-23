歐陸菜式　集各國之大成

歐洲國家的菜系各有特色，經過各種融合的歐陸菜，集各家之大成，大廚選用時令食材打造新材，亦有歐陸風格的烘焙店登場，讓大家的味蕾隨時歐遊。

繽紛開胃

天氣熱到無胃口，一些清新又繽紛的菜式最是開胃。銅鑼灣歐陸餐廳主廚兼創辦人Anthony Cheung以了桃、柑桔、杧果、番茄和多款季節性蔬菜入饌，打造全新菜單。前菜水牛芝士配蜜桃，甜美果肉配軟滑Burrata芝士，清新芳香。鹽漬三文魚以荔枝木煙熏，提升風味。龍蝦雲吞選用龍蝦肉和肝作餡，配熬煮的龍蝦汁，鹹香鮮味。另一道主菜蜜糖烤春雞配三色菇，意大利春雞配本地有機農場的菇菌及蔬菜，再加點蜂蜜，令人回味。

歐式烘焙

港式麵包以外，近年的歐式麵包同樣大受歡迎。早前於尖沙咀開設的歐式手工麵包及烘焙店，主廚Alan曾於多間五星級酒店工作，店內有多款人氣出品，首選是千層酸種蛋撻，花形的千層酥皮，有原味和鹹牛肉味選擇，每天只推出200個，手快有手慢無。其他還有鹹味焦糖忌廉堅果撻、雞肉香腸酥卷、煙熏紅椒粉芝士酥皮法棍、肉桂卷、生椰雪耳包、扁牛角包和杏桃核桃酸種麵包等出品，選擇都相當多。