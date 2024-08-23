靈敢侶情：散播謠言的人都是無膽匪類

我一直不認同「人哋講咩由佢講」、「謠言止於智者」的講法。一個人真的有智慧就不會亂講人；真的由得人講，分分鐘加入「取消文化」名單。

不過，以上偏偏是亞洲人常用的心態、或催眠自己去相信的道理，一句「做好自己人哋會知」，就如千斤重的石頭，將自己壓得喘不過氣、壓出情緒病。

於是，當我讀到金牌運動員克莉芙（Imane Khelif）就自己的性別被質疑、和因而遭受到的網絡霸凌向法院提告，堂堂正正用行動告訴霸凌者：「每個人都必須為自己的言論負責任」，真的拍案叫絕！

散播謠言的人都是無膽匪類，否則，他早就與你正面交鋒，毋須在背後偷偷講。這種人都有一個習慣：先攪起風浪，當你就他的毒性謠言作出反應，例如憤怒，他就會再下一城，「你睇吓佢，佢就係咁㗎喇！」卻從不檢討是自己不尊重你在先。

面對這種人，真的不要手軟，不要忍氣吞聲自我催眠，但當然，你必須要有策略去反擊，因為吃花生的人唯一想要的是更多花生，所以你必須乾淨利落，一招將整個垃圾站擲過去，就如克莉芙。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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