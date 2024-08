由新西蘭金像導演彼得積遜(Peter Jackson)執導的《魔戒三部曲》(The Lord of the Rings)大受歡迎獲獎冇數,而華納兄弟探索去年宣布將《魔戒》的拍成動畫版《Lord of the Rings: War of the Rohirrim》,影片將於今年12月13日上映。而首輯預告片今日正式曝光。

動畫版的故事設定於電影版首集《魔戒首部曲:魔戒現身》 (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)的故事261年前,並由日本動畫師神山健治執導,彼得積遜就會擔任執行監製一職,電影版本「洛汗國公主」Eowyn原角色演員Miranda Otto將會為動畫版同一角色配音,而艾美視帝Brian Cox就會為片中洛汗國王帝配音。故事會以「中土」女戰士Hèra為主要角色,為角色配音的女星Gaia Wise表示該角似足日本動畫大師宮崎駿《風之谷》的女主角,亦有網民指Hèra馴巨鷹與宮崎駿的近作《蒼鷺與少年》好相似。