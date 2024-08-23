Stanley孖戰友芯駖鬥舞　Marf恨同Jer玩「邪嘢」

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）與柳應廷（Jer），將聯同女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）跨團合作，於10月5、6日假灣仔會展舉行2場《MATCHICAL LIVE 2024》音樂會，眾人今日（23日）出席記者會。會上MIRROR 3子搞笑互相嫌棄，Stanley笑言舞台上對得男士太多，Jeremy則笑指要獨霸3女合作，叫其他2位隊友「行開」，至於Marf就表示想跟Stanley及Jeremy跳舞，將自稱「舞王」的Jer拒諸門外，十分爆笑。

MIRROR 3子一同受訪，Jer笑言Marf應該是開玩笑：「我係舞王嚟嘛，盡力啦！」他表示腦海中一直有構思跟3位COLLAR成員就着個人特質有不同合作。Stanley被問到是否嫌棄隊友？他笑言大家合作多年對得太多，笑指自己也有「女團夢」，他表示跟芯駖入行前已是戰友，故知道今次可在合作心情興奮，問到是否跟對方跳辣身舞？他説：「我反而覺得當代舞好啲，芯駖跳當代舞好叻。」身旁Jer即表示有幻想過他們3子可跳性感舞蹈，其他2子則表示很喜歡COLLAR的《idc》，大爆成員會經常偷偷跳，又笑指將「爆肌」表演交給Jer。至於Jeremy就表示有構思跟COLLAR如何合作，反而要構思跟2位隊友合作有難度：「因為經常合作，要畀新衝擊感大家要花啲心思。（個個都搭住你，變咗百搭？）叻咪可以百搭，哈哈！」

提到Stanley剛度過生日，他坦因近來忙排劇，故仍欠很多生日飯未吃，包括跟MIRROR隊友的生日飯也要「爭住先」，不過已跟女友李炘頤（Alian）吃飯慶祝：「揸車落深水埗食車仔麵，因為我哋都鍾意食。（冇食客騷擾你？）大家好好，見我哋二人世界，淨係過嚟打招呼講生日快樂。」問到他的超級粉絲姜濤有否送生日禮物？他說：「佢話送一日唔黐住我，哈哈！講吓笑，我哋唔係講呢啲，大家識咗咁多年都冇乜所謂，佢送畀我我又有壓力要送畀佢。（滿唔滿意佢張黑圖？）佢遮得幾好，但估唔到係遮我啲腳毛。（下次小心啲？）小心唔到，佢兩個（姜濤、Edan）陰濕到咁，只能請各大網友幫手。」問到何時結婚？他表示跟女友有共識：「過多一兩年先，等事業再好啲，搵多啲錢先。」談到久未露面的隊友陳瑞輝（Frankie）也有現身為他慶祝生日，他指當日MIRROR一起排舞，又表示對方心情沒甚麼。提到ERROR成員193發生交通意外一事，他表示先給對方空間，暫時未有慰問對方：「我諗佢依家都煩，處理緊件事，等佢處理咗先。」

至於Marf笑指不是嫌棄Jer，不過希望跟對方在唱歌方合作：「覺得佢唱歌有令人着魔嘅感覺，所以想同佢做啲妖邪氣氛嘅表演。」她笑言會逼Winka跟Jer跳舞。芯駖則認為Jer很有藝術感，很期待看他跳藝術舞，身旁Winka即認同説：「Jer到時應該要着啲緊身衫褲跳。」提到可跟好友Stanley一起同台跳舞，芯駖表示十分感動：「希望到時喺台上有火花，好期待，跳舞都應該有默契。」提到3子表示想跟她們跳《idc》，問到覺得對方可以取代COLLAR那位成員？她們都指Jeremy有不羈感，可取代Day和Ivy So，至於Stanley就似Gao般的穩重感，而Jer則似Candy，又透露到時一定有驚喜給大家。