林智樂Kay@Beanies歌手「變」DJ　揀歌仲老過自己

歌手林智樂、余宗遙、女子組合Beanies成員李凱翹（Kay）、林芊瑩、周卓盈、范明熙及JKY@Andy is Typing今日（23日）出席港台《我是DJ》活動。林智樂與Kay均表示是首嘗DJ崗位，會樂於接受挑戰並享受過程。Kay透露會負責當中兩集：「我會以春、夏、秋、冬做主題，揀咗50首歌，以不同語言同音樂類型去劃分，有啲係自己以前未聽過，依家聽到會覺得點解以前會錯過咗咁好嘅歌。」

至於林智樂就透露會以年代劃分作主題：「從80、90年代至到今日嘅歌曲都有揀。（80年代你未出世喎？）所以之前要做足資料搜集，我最鍾意聽林憶蓮同王菲嘅歌，可能細個嗰陣爸爸媽媽成日播佢哋嘅歌，林憶蓮嘅《灰色》同《一分鐘都市一分鐘戀愛》我都好熟。」他指自己平日聽歌的歌單也包含這些歌，雖然很久未有聽，但再聽也不覺得過時：「廣東歌好多元化，對自己創作都好有幫助。」

談到當DJ口才最重要，Kay表示永遠可以更好，因此會勤讀報紙作練習：「因為做DJ咬字同講嘢速度都好重要，錄音嗰陣會特別留意。」林智樂則表示不想似讀稿一樣，故只會先寫好主題及重點，到臨場時再加以發揮，感覺更自然。他們指今次是每位歌手獨立錄音，期望之後能有機會可跟大家一起合作。