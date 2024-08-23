全球限量15輛　過千匹HOT V猛獸

當世界正走向電氣化時，今年新成立的頂級超跑品牌Nilu27偏偏反其道而行，發表旗下首款V12超級跑車NILU，不僅坐擁過千匹馬力，引擎轉速更高達11,000rpm。其原型車屬賽道版，剛於美國圓石灘車展作首次公開亮相，僅限量生產15輛。廠方還表示現正開發可於公路行駛的街道版，其中不乏獨一無二的One-off作品。

系出名門 頭炮登場

Nilu27的創辧人兼CEO Sasha Selipanov來頭不少，他在汽車設計界打滾超過20年，曾任職Bugatti並參與Chiron及Vision Gran Turismo等設計，更曾擔任Koenigsegg設計總監，是開發CC850和Gemera的重要一員。近年他自立門戶，開設Hardline27設計工作室，而Nilu27則是他今年創立的全新超跑品牌。而NILU作為頭炮作品，設計秉承Bauhaus唯用哲學，精簡且符合空氣動力學，車身每處都以功能行先，沒有一處是多餘的。尤其是尾部肌感寬臀，配以高置三出圓尾喉、獨特的三層尾翼及大型碳纖尾下擾流，加上極長雙搖臂懸掛支架結構，霸氣外露。

碳纖車身 極致操控

腳下配備中央鎖止的前20吋、後21吋鍛造鋁金合輪圈，全屬自家設計，具有複雜的輕質細節，生產製造則交由意大利AppTech負責。配上前265/35 R20、後325/30 R21的米芝蓮Pilot Sport Cup 2 R輪胎及Brembo最高性能級別的CCM-R Plus碳陶瓷煞車碟及意大利GT | BM 客製化白色前後制動卡鉗，實現極致操控及制動性能。底盤更採用完全度身訂造的客製化單體碳纖維硬殼式車身和輕質鋁合金管狀副車架結構組成。最大特色是該副車架刻意用上獨特管狀設計，擁有比時下常見的複合物料副車架更佳的動力傳動系統部件接觸和更佳的散熱效能，充滿機械美感。

V12引擎 動力核心

其動力核心由新西蘭Hartley引擎廠客製生產的大口徑短行程6.5L V80角度V12自然吸氣HOT V擔當，最大馬力達1,070hp，引擎轉速高達11,000rpm，而860Nm峰值扭力可於7,000rpm釋出。有別於傳統V12，此客製HOT V的排氣和進氣位置互換，12合1排氣管更擁有如「蛇坑」般複雜設計，整個排氣系統還採用鉻鎳鐵合金以3D打印技術製造。每當它被啟動和轉速提升時，都會發出令人亢奮的咆哮聲。所搭配的CIMA 7前速手動波箱，安裝在陶瓷塗層鋁合金副車架中，並在後波位置加入安全鎖設計，直接將入錯後波的機會降至零。暫時只知其極速被電子鎖定在400km/h，至於0~100km/h加速則有待廠方公布。

鷗翼設計 機械感強

雖然它擁有極低的車頂線，但其緊湊的兩座位車廂完全沒有犧牲舒適度。為了方便進出車廂，更特別配上鷗翼門及較低門檻，配以兩邊不帶凸起側墊的下沉式賽車座椅，解決常在超跑出現的出入不便問題。至於中控台不設數碼儀錶及觸控屏幕，而是採用四圈式指針儀錶板和傳統金屬開關裝置等。唯一的屏幕是一對連接後視鏡頭的側鏡，此安排明顯是為解決中置引擎跑車缺乏後方視野的弱點。零按鍵設計的圓軚環起用較緊湊尺寸，能為駕駛者帶來既細緻又精確的轉向感覺，同時強調純粹的高性能駕駛。此外，由波箱、側鏡和軚環，到極力子及加減速腳踏、頭枕及其他調節裝置均刻意採用手動調校，無論機械感和儀式感都得以滿足。