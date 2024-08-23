古天樂生日會門票炒至3萬　急發聲明免粉絲受騙

藝人古天樂每年10月生日都會延開多席舉行生日會，與影迷及好友齊齊慶祝，過往影迷只需180元便，即有得食有得拎回禮，還有機會與偶像大合照，值回票價。今年適逢出道30年兼迎來54歲，古天樂的生日會將在尖沙咀舉行，貴為圈中孝順仔的他屆時會帶同母親出席，每位會員入場費300元、而非會員則收500元，有興趣者可以於影迷會網站報名。不過，生日會竟變成商機，有黃牛竟然在社交平台出售生日會入場名額，並以「一對一合照留念交流」為賣點，開價26,800人仔（約港幣2.9萬），令人嘩然。

古天樂透過社交平台發出嚴正聲明，表示「2024古天樂生日會，門票是以實名登記，不可轉讓，且早因額滿已截止報名。敬請所有消費者、業界、代理商關注：本公司和古先生從未授權任何人或公司，也並沒有與任何人或公司合作，以代理或處理“2024古天樂生日會”門票事宜。」並提醒各方人士不要輕信，以免受騙上當。公司和古先生現保留一切依法追究法律責任的權利。

嚴正聲明：

針對未經授權銷售、轉售“2024古天樂生日會”門票事宜，本公司聲明如下：

本公司是古天樂先生的經紀人公司，全權代表古先生處理此事。

“2024古天樂生日會”門票是以實名登記，不可轉讓，且早因額滿已截止報名。

敬請所有消費者、業界、代理商關注：本公司和古先生從未授權任何人或公司，也並沒有與任何人或公司合作，以代理或處理“2024古天樂生日會”門票事宜。

本公司特此提醒各方人士不要輕信，以免受騙上當。

本公司和古先生現保留一切依法追究法律責任的權利。

兆盟有限公司

2024年8月23日