本日日本：特別版列車　《湯姆與傑利》陪你暢遊阪急沿線景點

明年即將迎接85周年的經典卡通《湯姆與傑利》（Tom and Jerry）又有新搞作！今次與日本阪急電鐵聯手，推出「湯姆與傑利 × 阪急電車」聯名企劃，即日起一直舉行至2025年3月27日。亮點之一是彩繪「湯姆與傑利號」列車，分別在神戶線、寶塚線和京都線推出。車身設計描繪湯姆貓、傑利鼠、泰菲等遊覽阪急沿線景點的情景，讓大家跟着牠們去觀光，車廂內以海報、貼紙等作裝飾，充滿可愛氛圍，坐車的心情也特別好，一定要和身穿阪急電車制服的湯姆貓及傑利鼠打卡留念！此外更推出「TOM and JERRY × HANKYU 阪急電車・阪急巴士全線一日券」，可在限定期間內乘坐，暢遊京阪神地區，部分阪急巴士路線也裝飾了湯姆貓與傑利鼠元素，不妨細心發掘。只要於6個地點集齊4個印章，即可獲贈《湯》證件套，並可參加抽獎。另外於9月24日至11月25日期間與不同阪急旗下的餐廳合作，推出《湯》主題食品，最吸引是阪神大阪酒店的日本餐廳「花座」推出的「和風下午茶Set」，有不少卡通的元素融入其中，靚到不捨得吃。最後怎少得周邊產品，今次共推出25款獨家商品，穿着阪急制服的公仔、毛巾、化妝袋、壓克力立牌等，大大滿足粉絲的收藏欲望！