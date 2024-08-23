江若琳事業家庭兩兼顧　與何雁詩搞媽咪組合出歌？

「廟街歌王」尹光（光B）的今日舉行80歲生日會，獲太太、何雁詩、江若琳及瑪姬等到賀，現場宣布尹光上星期推出的新歌《命硬80》網上點擊率破十萬大關，他更獲得法國北歐大學榮譽管理學博士學位，認真三喜臨門。光B透露晚上會筵開三席跟朋友食飯慶祝，又指生日願望是舉行慈善音樂騷。

歌手江若琳（Elanne）與同公司的師姐何雁詩（Stephanie）也有出席生日活動，Elanne透露7月時簽約新唱片公司，並會有全方位合作，但同時也會兼顧湊仔，有自信可以做到兩方面平衡，又言現時工作量不多，大部分時間都是留在家中湊仔。而老公蕭唯展也很支持她出來工作，但要求她不能做危險的工作，還透露老公已經不允許她潛水同策騎，更命令囝囝都不準學。Elanne又表示未來不會讓小朋友入行，笑指入行太辛苦，「你睇佢老竇入咗行兩年唔做就知咩事。」

至於Stephanie表示待老公鄭俊弘完成舞台劇演出後，便會舉家到泰國布吉旅行：「今次我哋會同埋我契爺契媽同小朋友去，係三代同堂旅行，小朋友好鍾意玩水，所以訂咗間屋係有私人泳池。」講到Elanne成其同門師妹，兩人是否有機會合作？她說：「我哋有傾過可以組成媽咪組合，專門唱出媽咪心聲。（可以唱兒歌？）都可以，都幾得意。」Elanne還笑言要出歌唱老公，應該會有很多人妻共鳴。