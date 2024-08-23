驚喜應節新口味　酒心童趣討盡大小朋友

酒心月餅並唔係今年至有，但趁住最近醬香型白酒入饌風潮而推出的月餅，酒迷及年長一輩又怎可以錯過呢？小朋友亦有得揀，由本地餅家與動畫工作室合作推出童趣滋味的款式，讓大小朋友都有得揀，食住過節！

抹茶＋茅台

酒心月餅可以說是近年不少品牌食府都有不少新品，今年米芝蓮推介食府更創意爆燈，今年帶來「時尚珍品」尊尚禮盒月餅，當中全新的「福滿星輝燈影禮盒」，破格地帶來全新的抹茶茅台酒心迷你月餅，以及人氣大熱的「迷你桃山皮月餅」、經典的雙黃白蓮蓉月餅、「流心奶皇迷你月餅」、雙黃白蓮蓉及雙黃陳皮豆沙月餅，隨盒附上精選陳年普洱茶葉及福滿星輝綵燈；並用上尊貴的紫紺、琥珀兩色為主色調、以滿月的幾何線條為題精心設計的禮盒盛載。當中的抹茶茅台酒心迷你月餅糅合酒與茶，以頂級抹茶粉炮製成桃山皮，配上醬香白酒的茅台酒心，茶香醒人、酒香醉人，回甘與微醺交織出迷人韻味。食府另有「五福臨門月餅禮盒」，內有經典雙黃白蓮蓉、雙黃陳皮豆沙，以及3款迷你桃山皮月餅，帶來視覺、味覺雙重大滿足。

動畫角色變身燈籠

本地老字號餅家過時過節都會推出應節美食，今個中秋與美國動畫工作室合作，推出全新「Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒」，禮盒是夢幻的旋轉走馬燈，盛載住多個動畫角色造型的果味奶黃月餅，包括藍莓（紫薯口味餅皮）、抹茶蛋黃（抹茶口味餅皮）、士多啤梨（士多啤梨口味餅皮）、杧果（芝麻口味餅皮）口味，禮盒亮燈即成走馬燈籠，陪住賞月。此外，品牌同步推出「Sweet Dreams奶皇月餅禮盒」（單個裝），以不同動畫角色禮盒盛載各款果味奶黃月餅，可愛又美味，討盡大小朋友歡心。品牌亦帶來全新的「黑松露金華火腿五仁月餅」，中西合璧，夠晒驚喜！另外，在8月23日至25日一連3日於指定分店同步推出「新鮮焗製奶皇月餅買一送一」中秋限定優惠，以筍價預早品嘗佳節滋味。