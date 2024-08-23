洪嘉豪衝出香港開騷　預告未必會騷肌

歌手洪嘉豪(Kaho)將於今年10月19日首次在澳門舉辦演唱會《KAHO LIVE 2024》，適逢10月26日是Kaho牛一，他會以歌聲與「院友」（Kaho粉絲專稱）一同慶生。

首次衝出香港舉行演唱會，Kaho透露希望可以給予「院友」驚喜，除了有剛推出的單曲《拜託》之外，亦積極籌備推出新歌，希望在演唱會前推出，而一向寵粉的Kaho知道不少「院友」想重溫舊歌，現時努力為新歌單準備，希望新舊歌單能為大家帶來新鮮感。

至於上次香港演唱會為露腰過度操肌，Kaho自覺過瘦不太健康，故希望今次能健康一點，所以今次澳門演唱會會否騷肌，Kaho表示隨緣，說：「距離澳門演唱會時間唔多，現階段答未必會，但唔知到時會唔會，入場睇就會知，哈哈！」盡顯了「院長」飄忽搞鬼性格。

問到Kaho生日願望或想與歌迷怎樣渡過？Kaho表示會視是次個唱其中一個環節為巨型生日會，但又沒理由自己推蛋糕，嘉賓部分又仍在構思，所以現時想到是想一班「院友」可以穿着上次紅館個唱有他標誌的紀念品恤衫入場，讓他一眼看到那些是二刷「院友」，而繼續有「院友」們的支持就已經是kaho最大最好的禮物。