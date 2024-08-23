陳柏宇變「陳伯」　兩個女粉墨登場

歌手陳柏宇（Jason）找來何洛瑤（Sica）合唱新歌《可靠我》，MV亦有Jason兩位可愛女兒陳羿辰（Abi）及陳星晴（Audrey）粉墨登場參與演出。

這次新歌找來Sica合作，Sica表示難以置信：「我收到消息時都問工作人員：『我喎！？Jason 喎！？陳伯喎！？』點解會係我呢？實在好榮幸，我本身都好鍾意Jason嘅歌，聽咗好多年，依家有一首歌有我個名出現，係為我嘅家族爭光。」

至於歌曲MV，導演特別讓Jason這位爸爸在短短的幾分鐘內，經歷與女兒成長期間的大小事情。女兒Abi及Audrey亦參與了今次的演出，Abi更是自《後排慶功宴》後再次參演 Jason的 MV，Jason大讚Abi 說：「Abi 今日（拍攝當日）食嘢係明顯正經同快好多，因為佢知要拍佢食嘢，但佢做得好好，超越咗我幻想佢會出現嘅怕醜、唔想做、唔肯做、尷尷尬尬嘅佢，今日係超乎我想像地完成佢嘅部分，仲比平時食得多嘢。」至於年紀較小的Audrey亦不怕生保，在鏡頭前真情流露，與Jason溫馨互動，可愛至極。鏡頭外，Abi 與 Audrey 都十分黐 Jason，不時要牽着及攬着Jason的手或腿。有時Jason只照顧其中一個的時候，另一個就會纏着他不放，結果在現場就不斷上演爭寵事件，不過Jason都十分細心，輪流氹兩個女兒開心，甚至左右手分開抱起兩個女兒，臂力令人大開眼界。

MV中Jason經過特技化裝化身成為年老的「陳伯」，幻想自己老年後面對女兒的情景，MV中有一幕是女兒要奉子成婚，問到Jason如果發生在自己身上會有何反應，Jason作狀起腳，笑言：「睇吓佢幾多歲，如果30歲奉子成婚，我會話『好呀！』；如果40歲我會鬆一口氣『終於都嚟喇！』；如果15歲同我講奉子成婚，就梗係唔同啦成個反應！」