魏浚笙已練出6舊腹肌　將推合唱歌大賣關子：佢有頭髮

藝人魏浚笙（Jeffrey）與歌手麗英今日（23日）現身商場活動，兩人現場獻唱多首歌曲及跟粉絲大玩遊戲。Jeffrey透露近期忙於為電影進行訓練及灌錄新歌，故有段時間未出席公開活動，笑言現時練到有4至6舊腹肌，下面兩舊就若隱若現，問到下次是否可以真空示人？他就表示真空最重要是有自信。另外，他提到將推出合唱歌，但就大賣關子不願透露合作對象是誰，只是表示對方是男生兼有頭髮。

Jeffrey早前到日本旅行，返港時帶在當地玩夾公仔機的勝利品送給接機的粉絲，他笑指自己有獨門秘方，之後有機會開班授徒，或者開一間夾公機鋪。而講到好友呂爵安（Edan）傳跟馬來西亞女神林明禎撻着，Jeffrey坦言有留意報道：「都係照Edan所講有進展再同大家講。（係咪你介紹佢哋識？）作為藝人，除咗合作，都會有朋友聚會，佢哋點認識我唔清楚。（啲朋友聚會你在場？）不必多講，費事由我講，個新聞都過咗好耐，都告一段落。」

至於首次在商場唱新歌的麗英，坦言心情緊張又興奮，由於曾與Jeffrey合作過，因此今日兩人一見如故。問到會否想跟對方推出合唱歌？她笑言要問准對方的經理人女友：「其實我下年有個目標，希望可以寫多啲歌，如果邀請到佢合作當然最好。」麗英亦透露將會舉行迷你騷，跟日本方面有關，但暫時未落實場地：「細場有細場嘅好，大場也有大場嘅好，我之前喺商場開過一個騷，同觀眾好近距離，近到可以見到大家嘅表情，感覺好Warm，當然喺大場搞，感覺係又驚又興奮，覺得好似做咗件大事，解鎖人生成就。」