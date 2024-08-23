美意激凸尤物　3D胸戰

來自美國嘅Angie Griffin及意大利嘅Maddalena Cabizzosu都擁有3D巨乳，唔知大家鍾意邊個多啲呢 ?（互聯網）

女性罩杯有美規同日規之分，而喺美規罩杯中，有DDD重量級Size，每邊胸猶如一個手球咁大，兩個加埋相當重秤！今日就搵來兩位擁有3D激凸巨乳嘅索女進行比併，睇吓邊個更吸睛！

魅力爆棚

外國有好多爆乳級火辣尤物，好似呢位來自美國嘅Angie Griffin就係其中之一，上圍有38DDD嘅佢，唔單止「峰」頭勁，人氣更亦相當厲害，皆因佢嘅社交帳號有逾千萬粉絲，足證佢魅力過人，絕對孭得起尤物呢個稱號。

作為性感Coser兼網紅嘅佢，除咗心口激凸，所拍攝嘅寫真尺度同樣睇到男士們眼凸凸，事關佢每次演出都會盡情展露巨乳同深溝，甚至真空上陣，只用雙手遮住兩點，真係睇到人流晒鼻血呀！其實佢喺Cosplay界同網紅界爆紅之前，早已活躍於模特兒界，細個時更憑住可愛樣貌，成為兒童模特兒，故大學畢業後便全職做女模，可惜模特兒事業一直未能攀上高峰，於是佢就把心一橫踩入網紅界並化身性感女Coser，終於憑住奇峰凸出嘅3D巨乳而爆紅！

Angie Griffin

出生地：美國

身高：165cm

三圍：38DDD-26-38

出乎意料

成為模特兒係唔少少女嘅夢想，但因夢碎而轉做性感網紅嘅例子亦有唔少，其中就有出生於意大利薩薩里省奧齊耶里嘅Maddalena Cabizzosu。

奧齊耶里係意大利著名嘅海島，令佢有機會見識到國際級名模嘅魅力，所以萌生加入模特兒行列嘅念頭。高中畢業後，佢嘗試以自薦方式入行，點知被多間模特兒事務所婉拒，理由不外乎話佢對腳唔夠長、身材唔夠高等等，而最離譜嘅係話佢對車頭燈太巨，着時裝唔好睇喎！雖然好夢成空，但Maddalena Cabizzosu冇諗住就咁放棄，決定透過網絡嚟提升人氣，希望能透過性感寫真，吸引到星探嘅注意，繼而殺入模特兒界，點知憑住一對36DDD巨乳而成為性感網紅，實在出乎佢嘅意料。

Maddalena Cabizzosu

出生地：意大利

身高：165cm

三圍：36DDD-26-36

第1回合

鬥乳量

雖然兩位索女嘅乳量同為3D級別，但係要知道級別唔等於一切，仲要睇埋數字至得！美國代表嘅Angie Griffin嗰對車頭燈有成38DDD，比意大利代表Maddalena Cabizzosu大咗兩吋，數字上雖然險勝，但無可否認兩位嘅奶樽樽形同樣吸睛。

第2回合

鬥造型

縱然有副靚偈，都要有性感造型配合，令養眼指數爆燈。講到造型，Maddalena Cabizzosu經常以內衣、比堅尼及透視裝等凸顯火辣身材嘅魅力，本身已經夠養眼，不過Angie Griffin卻多一瓣Cosplay造型，而且露肉度高，呢個回合又勝出。

第3回合

鬥人氣

兩位性感網紅憑住火辣爆乳圈粉唔少，只係邊個嘅人氣更勁呢？Maddalena Cabizzosu嘅IG粉絲近34萬，而Angie Griffin嘅IG雖然有23萬粉絲，但係facebook有超過1,279萬人訂閱，名副其實係千萬級網紅。

Angie Griffin獲全勝

男人鍾意大波妹係就係膚淺，但無可否認3D巨乳實在係超吸睛！而今次比併，Angie Griffin連贏三個回合，真係冇得輸，加上佢所影嘅性感寫真都能帶畀胸奴迷驚喜，難怪人氣一直有增無減。