女秘書幫手　洩慾唔使愁

做老闆除咗可以話晒事，仲可以請個靚女秘書招呼自己，真係疏肝到震！講緊係日本AV界嘅「女秘書系列」作品，當中嘅女秘書唔單止嬌俏迷人，仲好樂意為老闆及男同事出火，令辦公室嘅氣氛開心又窩心，工作效率都高啲啦！

填補空虛

喺HIBINO出品嘅《社長秘書之美人妻負責性慾處理》入面，湊蓳係社長嘅女秘書，由於同老公性生活不協調，搞到終於悶悶不樂，社長知道後就為湊蓳填補空虛，兩人經常喺社長室翻雲覆雨！估唔到呢件事被男同事發現，更以此作威脅，要求同湊蓳嚟個辦公室激戰，否則就爆畀佢老公知！湊蓳當然唔想畀老公知佢喺出面勾佬，但係跟男同事搞埋一齊就無任歡迎，於是佢爽快答應，仲叫埋社長加入大玩3P添！

平息怒氣

於名人之友推出嘅《我是公司的秘書》當中，山瀬美紀獲一間公司聘請做秘書，但係佢嘅工作只需要做一樣嘢，就係為公司所有男員工洩慾！只要男同事有需要，美紀就要幫手出火，更運用其J奶施展胸夾功夫引爆！另外，有男同事因為傾唔掂單生意搞到一肚火，又會搵美紀瘋狂抽送一番以平息怒氣！不過美紀唔覺得受委屈，皆因人工高福利好，而且佢愈來愈「大食」，正好寓工作於娛樂。

任由魚肉

片廠DAS!製作嘅《被一種隱藏的慾望所侵蝕》，講述美谷朱音成為正浩社長嘅私人秘書，不過正浩年輕有為又能幹，一個人都可以處理晒所有業務，而請朱音做秘書嘅原因，係因為佢成日都慾火高漲，方便可以隨時洩慾！朱音起初都有少少抗拒，但係薪酬實在太吸引，所以只好任由正浩魚肉。經過幾次之後，朱音發覺自己嘅身體愈來愈飢渴，樂於被正浩玩弄，更嘗試其他更激烈嘅玩法添

簡評

今日為大家介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意湊蓳主演嘅《社長秘書之美人妻負責性慾處理》，原因係湊蓳氣質優雅又有韻味，相當配合女秘書呢個角色，而佢仲會同多個男同事人喺公司不同角落上演激戰，更能夠帶出洩慾女秘書呢個主題。