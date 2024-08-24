【是日通勝】

農曆七月廿一

甲辰年 壬申月 庚申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、安門、掃舍

忌：動土、安床、安葬

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

金牛座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

雙子座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

巨蟹座：有些事難獨力處理，宜找人幫你一起解決。

獅子座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

處女座：欠理據的堅持等同鬥氣，做人要保持理性。

天秤座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

天蠍座：思想略嫌偏激，易犯上雞蛋裏挑骨頭的毛病。

人馬座：待人接物若是問心無愧，運勢差極有限。

山羊座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

水瓶座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

雙魚座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 人緣好

（跌）虎 心情差

鼠：做事忌畫蛇添足，易令別人出現反感。

牛：面對誘惑要冷靜，已婚者勿搞三搞四。

虎：是日沖煞，生活多變動，內心感困惑。

兔：整體運一般，工作不順，身心狀態差。

龍：處理工作細節一絲不苟，表現受認可。

蛇：感情運稍遜，可能要跟伴侶分隔兩地。

馬：工作運欠佳，保持低調，勿多管閒事。

羊：瑣事纏身，勢將度過非常繁忙的一天。

猴：財運平平，需稍微克制自己的購物欲。

雞：人緣好，無論做甚麼都獲家人的支持。

狗：運勢極好，是時候考慮某些人生大事。

豬：得財有難度，手頭上的錢要用得其所。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最戀愛腦的3大星座

1.雙魚座

雙魚座是一個非常浪漫和夢幻的星座，喜歡在愛情中追求美好和浪漫的感覺。他們通常比較感性和敏感，很容易被愛情深深打動，並願意為愛情付出一切。此外，雙魚座的人非常有想像力和創意，喜歡用自己的想像力來創造浪漫和夢幻的愛情故事。在戀愛中，他們通常是一個浪漫、敏感和體貼的伴侶。

2.天秤座

天秤座是一個非常優雅和講究公平的星座，喜歡在愛情中追求平等和美好的關係。他們通常比較有品味，喜歡追求高品質的生活和愛情，並願意為愛情不斷努力和改善。此外，天秤座的人善於溝通和協調，喜歡在愛情中維持平衡和和諧的關係。在戀愛中，他們通常是一個優雅、講究公平和善於溝通的伴侶。

3.獅子座

獅子座是一個非常自信和有自尊心的星座，喜歡在愛情中追求尊重和讚美。他們通常比較熱情和自信，喜歡在愛情中展現自己的才華和魅力，希望得到對方的讚美和欣賞。此外，獅子座的人也非常有領導力和決斷力，喜歡在愛情中掌控局面，並為愛情的成功不斷努力。在戀愛中，他們通常是一個熱情、自信和積極的伴侶。