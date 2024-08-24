楊冪票房失收被踢出《刺殺2》　靠代言回氣貼錢買車氹金主

內地女星楊冪主演電影《刺殺小說家》近日官宣開拍延續篇，近乎原班人馬獨欠楊冪，未知是否因為她之前主演的電影作品票房慘淡，而慘被踢出局！影壇不如意，惟有努力拍廣告搵真銀，日前楊冪更高調購入新車「冧」汽車廣告商，難怪廣告約長撈長有！

楊冪近年電影產量不算多，繼2021年推出電影《刺殺小說家》後，只拍了《沒有一頓火鍋解決不了的事》以及還未上映的《醬園弄》。而近日，《刺》片官宣開拍《刺殺小說家2》，並在網上甫出電影概念海報，導演路陽、內地男星雷佳音、董子健等近乎原班人馬上陣，但楊冪卻不在演員名單之列，反而內地影帝鄧超加盟其中。

有消息指該片的女主角已換上近期因電視劇《繁花》而創下事業新高峰的辛芷蕾，有不少網民分析換角原因，指楊冪主演的《沒有一頓火鍋解決不了的事》於今年靚檔上映，但開畫5日僅收人民幣5,178萬元（約5,673萬港幣），最終更撤檔收場，由此可見，楊冪難以擔起票房，或因此未能再拍《刺殺2》。

直播帶貨有一手

影壇發展出現滑鐵盧，楊冪只好專注吸金，並出盡法寶冧廣告商。日前，她穿上品牌定製的羽毛黑色長裙亮相帶貨直播間，瞬間令場地「高貴」不少，期間更施展渾身解數，力Sell代言產品。除此之外，她近日又特別在自己的社交平台帳號甫出下單購買房車的收據，並到汽車中心收車，如此高調氹汽車廣告商開心，都可算相當識做，難怪廣告拍完一個又一個，大受歡迎。