恐怖新片《長腿》尼古拉斯基治魔性演繹　參考自精神病母親

恐怖新片《長腿》（Longlegs）早前大玩神秘行銷，充滿藝術感的一系列海報，甚至見不到尼古拉斯基治（Nicolas Cage）角色的全貌。雖然是細規模的獨立製作，但試映場廣受好評下，成功引起網友好奇。《長腿》編劇兼導演Osgood Perkins與恐怖片其實也有淵源，他父親正是希治閣（Alfred Hitchcock）作品《觸目驚心》（Psycho）男主角Anthony Perkins。劇情講述由Maika Monroe飾演的聯邦調查局新人女密探，獲派調查多宗奇怪的滅門慘案，所有案件都是父親殺死全家再自殺，而現場留有自稱是「長腿」所寫的密碼字條，死者的出生日期亦似有關連。女密探漸漸接近真相，發現「長腿」可能就是由尼古拉斯飾演的邪教徒。

在導演精心設計的鏡頭下，人煙稀疏的小鎮處處透著陰森可怕，全片瀰漫壓抑沉鬱的氣氛，女主角常常陷入被監視的感覺，導致觀眾持續地產生不安感。尼古拉斯角色於片中經常不見盧山真面目，到真正露面時，特技化妝令人差點認不出他來，而他瘋狂又詭異的魔性演繹，成為電影一大賣點。他受訪時，卻透露角色原來是參考自己的舞蹈員母親Joy Vogelsang！

他表示：「我媽嗰時搽咗潔面霜，我當時2歲，打開廁所門睇吓佢做緊乜，佢失驚無神好快咁擰轉塊面，係咁望實我。潔面霜白到令我覺得好恐怖。」其母親生前一直患有精神分裂與嚴重抑鬱症，他亦將母親的掙扎融入角色之中：「我就喺度探索，究竟係乜嘢令我媽咪痴咗線？對我嚟講，佢係非常私人嘅一個演繹，因為我一路成長時，都要嘗試面對佢嘅病情。佢會同我講一啲好似詩句嘅說話。我唔知點樣用另一方式去形容。我嘗試將呢啲嘢放入長腿個角色，因為佢係一個悲劇人物。佢被腦海一啲聲音所控制，逼使佢做出呢啲事。」