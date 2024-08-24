娛圈單打︱降呢偷嗒八両金　係咪前度傷太深

菊梓喬（Hana）同吳卓羲關係撲朔迷離，以前每次提起跟男方的緋聞，總係甜絲絲不置可否，但近期口風大改，劃清界線，兩人玩完寫在牆上。曾經自認係外貌協會成員、非靚仔不愛的Hana，被東網獨家踢爆跟ERROR成員吳保錡發展姊弟戀，仲被拍下孖住買廁紙返歸。戀情傳出後，「美女與野獸」組合震驚全港700萬人！

最大反應當然係Hana粉絲，爆粗狂鬧保錡侵佔粉絲地盤，癩蛤蟆食天鵝肉，搞到Hana都好為難。唔知係咪戀情不被祝福，有傳佢哋見光即死，極速玩完！保錡連日在社交網上載獨唱慘情情歌片，似乎憑歌寄意，抒發失戀感受喎。

鬼咩，保錡副尊容，成個少年八両金咁款，又的確好難被菊粉所接受。呢，Hana同吳卓羲傳戀情嗰陣，又唔見粉絲咁大反應，唔少人仲希望佢哋修成正果添。所以啫，你的樣子如何，你的日子也必如何。若然話Hana承受不住壓力，火速跟保錡分手，真係一啲都唔出奇。

再講吖，Hana雖然唔係頂級靚女，但勝在白白淨淨冇暗病，加上一頭瀑布般的長髮，確係一位氣質美人。歌唱事業方面，雖然最近「脫無」以致聲勢滑落，但點講都曾經係一姐，仲攞過最受歡迎女歌星獎，同近排冇嘢撈、食鬆糕，轉咗做跑步達人的保錡，簡直一個天一個地。

難怪口痕友質疑，Hana忽然變得咁濫，連八両金都食得落，係咪被唱K傷得太深所致？好明顯，唱K當正自己係冇腳雀仔，溝女有如家常便飯，絕對唔會為一棵樹放棄整個森林囉。