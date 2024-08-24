涉酒後駕駛電動車　SUGA@BTS首次現身受查

正以社會服務要員身份服役的韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA，於本月6日在首爾漢南洞的寓所附近酒後駕駛電動車時跌倒而被執法人員發現，他因為涉嫌違法道路交通安全法而被立案調查。

他在韓國時間昨晚（23日）7點44分左右到位於首爾龍山區的執法部門接受調查，是他捲入醉駕事件後相隔17日露面，身穿黑色西裝的他面容憔悴，現身後向記者鞠躬，並表示：「首先我非常抱歉，對令很多粉絲和很多人失望，我正在真心地反省，我會誠實地接受調查，再次跟大家說聲對不起。」之後他便進入執法部門接受調查。

他於晚上10點53分左右完成3小時左右的調查，他離開時再次向記者表示：「真的很抱歉，因為我錯誤的行為而為大家帶來很多傷害和失望，我非常抱歉，我正在反省和感到後悔，以後不會再有這種事發生，想向愛我的人說聲真的很對不起。」他鞠躬之後便乘車離開。有消息指SUGA今次聘請的代表律師，過往亦曾為捲入醉駕案的男團Super Junior前成員強仁辯護。

據悉SUGA在受查時已承認指控，而對於記者問他為何在案發後沒有立即到執法部門受查、事發前是否真的只飲了一杯啤酒、是否真的不知道飲酒後不可以駕駛電動車及對於有粉絲要求他離隊的立場等問題，SUGA一律沒有回答。