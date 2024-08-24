湯告魯斯女兒賓州入大學　雖棄父姓仍受資助

美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）與美國女星姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）於2012年離婚，結束6年婚姻，據稱由於湯佬的科學教信仰，他與女兒蘇莉（Suri Cruise）在2013年4月被拍到在一起後，沒有再聯絡，至今已11年。蘇莉今年18歲，考入卡內基梅隆大學，那是位於美國賓夕凡尼亞州匹茲堡的一間私立大學，一年學費高達6.5萬美元（約59.7萬港元）。她上周日在母親幫助下，搬入女子宿舍。知情者透露：「蘇莉想要一個完整嘅大學體驗，所以佢會住宿舍，會有個同房。佢為人生新一頁感到興奮。」

蘇莉與父親關係斷絕，今年6月她高中畢業禮時棄用父姓，使用的姓氏是Noelle，即是母親的中間名字。雖然如此，蘇莉的高昂大學學費仍然由湯佬承擔，因為2012年的離婚協議中列明男方需要負責蘇莉的所有醫護、牙齒護理、保險、教育、大學與其他課外活動的費用。湯佬一名不開名友人放風表示：「阿湯係負責蘇莉學費，佢一直係幫佢負責教育開支，永遠唔會唔做一個有承擔嘅男人。佢從來冇猶疑去支付佢個女嘅贍養費同開支。佢唔會食言，係完成緊佢義務。」