【營事檔案】麻葉炒肉碎

對潮汕人來說，麻葉是常伴粥食的小菜，可以代替鹹菜、菜脯、橄欖菜等。麻葉本身帶有鹹味，加入肉碎及蒜粒就十分適合配飯配粥。如果在賣潮州食品中，見到麻葉的身影，不妨一試潮汕人的滋味。

肉碎購買小技巧

肉碎是一種十分多變，而且易於處理的食材，不論是老人小孩都可吞嚥。但肉碎，如豬肉碎或牛肉碎等，為了口感等因素，都可能含有較高的脂肪，特別是飽和脂肪。這些脂肪會增加菜式中的熱量和脂肪量，不利於需要控制體重，以及血脂過高的人士。在購買時，可選擇標示為特瘦肉碎的產品，如「5%脂肪」的肉碎。或可詢問肉販協助將瘦的豬柳肉絞碎，而非直接購買現成豬肉碎。

麻葉是高纖綠葉蔬菜

麻葉都是一種綠葉蔬菜，富含蔬菜擁有的膳食纖維，有助增加飽肚感以及預防便秘等問題。此外，深線色蔬菜當中的

鉀、鈣和鐵都較淺色的蔬菜多，有助於維持心血管健康。而部分急凍處理的麻葉都已加入鹽醃製，因此在烹飪前應將麻葉菜徹底清洗乾淨，以去除雜質及多餘鹽分。

麻葉炒肉碎

材料：

麻葉 200克

瘦肉碎 100克

調味料：

蒜頭 半個

糖 2茶匙

做法：

1) 先用水清洗麻葉

2) 蒜頭去衣後切粒

3) 燒熱鑊落少許油，爆香瘦肉碎及蒜頭

4) 加入麻葉炒勻

5) 最後加入糖調味，完成

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。