熱情洋溢的西班牙不單是旅遊勝地，當地還有源源不絕的美食，有本地餐廳提供全新的Tapas、豐富的主菜和可口的甜點，配一杯Sangria或葡萄酒，就可以即時食勻西班牙。

任食Paella

西班牙大鑊飯Paella名滿全球，中環西班牙餐廳慶祝開業26周年，於即日至10月24日的周末和公眾假期推出全新9道西班牙菜Weekend Brunch菜單，客人以優惠價錢，可選用風乾火腿配番茄醬包、炸西班牙Padron小青椒和蒜蓉欖油海蝦等6款前菜，主菜6選1，有地中海風味八爪魚、塞哥維亞式烤乳豬和燒西冷等選擇。餐廳每次會挑選1款口味作每日精選西班牙Parella，如雞肉、海鮮和傳統華倫酒亞等口味，讓客人任添，邊聽現場演奏邊吃，超好胃口，最後以紅酒慢煮啤梨、西班牙油條、西班牙焦糖布甸或蛋白霜莓果蜜餞作結，夠晒完美。

精選午餐

做足一朝早去放飯，當然要吃得滿意。上環西班牙Taspas小食吧兼酒吧早前推出新的午市精選菜單，供應肉腸酸種多士、番茄凍湯、牛扒漢堡和迷你牛頰肉麵包外，可作分享的主食有墨汁西班牙海鮮麵和烤雞燴飯，甜品以西班牙油條作結，分外滋味。

招牌美食

西班牙每個地方都有自家美食，西營盤西班牙餐廳推出西班牙小食之旅，8月28日會啟程到巴斯克地區，品嘗地道的木簽小食，當中包括各款小麵包和醃肉的木簽拼盤，再加上香濃蟹肉配酥脆麵包糠和多寶魚配巴斯克風味蒜泥醬等。來到9月11日，就有主理人兼主廚Alex Fargas的家鄉加泰羅尼亞的美食，包括有生牛肉薄片、雞肉燉菜和龍蝦西班牙海鮮飯等，各有特色。

親民之選

中環西班牙餐廳近日推出多款新菜單，價格親民的西班牙小吃菜單，就有⾃家製伊比利亞火腿炸丸子、西班牙橄欖鯷魚串、火燄香腸、焗原隻帶子和西班牙辣肉腸等過30款Tapas選擇，配雪莉酒最好不過。此外，餐廳推出西班牙龍蝦海鮮盛宴限定菜單，前菜有西班牙橡果餵飼伊比利亞火腿番茄蓉香脆麵包、蝦肉海鮮炸丸⼦以及慢煮⼋爪⿂伴松露薯仔蓉等，西班牙龍蝦海鮮飯內有原隻波士頓龍蝦、魷魚和蛤蜊，配帕德隆辣椒和沙律，分量十足。甜品有青檸蘋果雪葩、西班牙油和巴斯克焦香西班牙芝士蛋糕，最啱和朋友齊齊分享。