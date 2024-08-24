頭場獲容祖兒捧場！(G)I-DLE唱《我的驕傲》送驚喜

韓國人氣女團(G)I-DLE昨晚（23日）起一連三晚在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，是她們繼去年7月之後，相隔約1年再在香港開騷，首晚香港樂壇天后容祖兒特別來捧場，而藝人蔡少芬與老公張晉、陳法蓉、洪欣及林盛斌（Bob）等亦有送花牌支持。

昨晚的演唱會在晚上8點左右開始，5女身穿露臍裝及熱褲性感登場，隨即以歌曲《Super Lady》揭開序幕，緊接唱出《Reverge》及《LATATA》，以勁歌熱舞炒熱氣氛。

隊長Soyeon之後帶領成員用廣東話跟大家打招呼，泰籍成員Minnie表示已有1年沒來香港，並用廣東話問：「係咪好掛住我哋？」又用廣東話讚港迷「世一」，Miyeon則表示今年4月曾來港拍攝，今次能跟隊友一起來港很高興，內地成員雨琦就廣東話問：「準備好未呀？一齊尖叫聲，好犀利呀！好勁呀！」台灣成員葉舒華就說：「今日玩得開心啲啦！」

5人之後各自送上特別演出，其中葉舒華性感演繹南非女歌手Tyla的《Water》，雨琦演唱自己創作的歌曲《RADIO(DUM DUM)》，Minnie則唱出人氣韓劇《背著善宰跑》的歌曲《Like A Dream》，Soyeon與Miyeon就分別送上《Is this bad bxxxxxx number?》及《SKY WALKING》。

而她們除了唱出新歌《Klaxon》之外，又演繹《Fate》、《LION》、《Queencard》及《TOMBOY》等大熱歌曲。在Encore部分，5人均以廣東話多謝粉絲的到來，其中Soyeon說：「今日好唔好玩呀？多謝你哋一直等我哋！」雨琦則說：「小心番屋企，記得要掛住我呀！我愛你哋！」最後她們唱出容祖兒的經典歌曲《我的驕傲》，令粉絲十分驚喜。