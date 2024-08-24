謝安琪舉家泰國旅行　變「旅遊景點」頻獲邀合照

藝人謝安琪(Kay)今日（24日）到中環出席活動。Kay指剛在台上主動分享受網絡攻擊的經歷是為了娛樂大家：「因為啱啱聽咗好多感性嘅嘢，我又係娛樂介別，想帶啲既有娛樂性又正能量嘅嘢畀大家，所以臨急諗出嚟。」笑言網絡上Haters的堅持精神值得學習，所以呼籲當你遇到人生挫折時，不妨想一下現實中的這些Haters，他們為了摧毁一個人可以這麼堅持的時候，你為了自己更應該要堅持。

肺功能較差的Kay透露近日正在與朋友一同學習易筋經拳法，想增強心肺功能，除此之外，她又有涉獵瑜伽、做有氧運動、到gym房操練等。她又言暑假好忙，要安排囡囡的活動外，還要陪即將升讀大學的兒子看升學展，早前更在老公張繼聰的提議下，全家一起到泰國曼谷旅遊，途中遇上很多香港人找他們合照，一家四口瞬間變成「旅遊景點」：「我哋來者不拒，咁都好開心，佢哋又會同我哋介紹好食好玩嘅地方。」

至於工作，Kay表示即將邁入入行20周年的日子，所以想聚集一班同期入行的歌手，包括側田、方大同、王菀之和衛蘭等一起舉辦音樂劇：「未定嘅，都係睇吓到時可以集合到幾多個一齊做啲嘢，同埋我真係好想挑戰自己搞音樂劇。」又言不介意在細小的場地舉辦，而自己亦在籌備新歌當中。