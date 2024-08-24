外科醫生歐耀佳三赴南蘇丹　救援在被洪水圍困的醫院

【特約報道】氣候危機衝擊下，水災近年成為非洲國家南蘇丹的「新常態」，位於該國北部的本提烏（Bentiu）更是重災區之一。無國界醫生救援人員、香港外科醫生歐耀佳連續三年，前往組織設於本提烏的醫院工作，支援居於附近營地的逾13萬流離失所者。雖然今年的降雨高峰期未至，但當歐耀佳上月在營內高處往外看時，營外仍是一片澤國——他身處在一所被洪水圍困的無國界醫生醫院。

過去20年，歐耀佳曾被無國界醫生派往8個不同的國家參與救援工作；今年4至7月，他第三次來到南蘇丹，成為駐守本提烏醫院的唯一外科醫生，連續3個月「on call 24/7」。從醫數十載的歐耀佳說：「我有不少臨床經驗都在國際救援中累積回來，這些知識在香港未必用得著，反而在南蘇丹我可貢獻一生所學。」

命途多舛的南蘇丹 人道需求龐大

南蘇丹於2011年正式獨立，成為全球最年輕國家。此後十餘年，該國不止面對戰後疲弱的經濟，衝突、疾病、飢餓和嚴重水災等問題一直困擾當地。直至現在，超過2百萬南蘇丹人為求安全而離開原居地，在境內流離失所，當地的人道需求亦持續龐大。

南蘇丹設有多個國內流離失所者營地，其中以本提烏的營地規模最大。該營地被大型的堤壩環繞，隔絕了四面八方的洪水——實際上是個被堤壩保護的島。今年4至7月，歐耀佳在本提烏工作時，發現營中佈滿水災預警，他說：「即使當時降雨不多，營地中已佈滿告示，提醒居民洪水將在未來3個月再次來襲，呼籲他們做好防災措施。無奈地，當地人似乎已接受水災是必然的事實。」

四面環水的流離失所者營地

南蘇丹一般在每年4月至11月進入雨季，局部地方更會遇上兩次降雨高峰期。對於無國界醫生等人道組織來說，當洪水沖毀或淹沒道路、橋和機場時，提供醫療援助的旅途因而變得更為困難。歐耀佳舉例，醫院的停機坪曾被水淹沒，運載病人的直升機一度無法降落，最終延誤了治療。

暴雨亦導致路面泥濘難行，車輛也無法通過。歐耀佳今年曾醫治一名患上腹膜炎的13歲男孩，他正因交通問題，花了整整12天才從家中趕至醫院，抵達時腸臟已經破裂，有死亡風險。歐耀佳馬上替男孩開刀施手術，但康復之路漫長，歐說：「我留在南蘇丹3個月，他便足足留院3個月才完全康復出院。」

除了延誤治療，洪水亦會影響醫療物資運輸。故此在雨季來臨前，歐耀佳叮囑醫院購入3至4個月的藥物儲備，他解釋：「洪水有可能中斷絕大部分的交通，斷絕前往醫院的途徑。若我們只有1個月的藥物儲備，病人必定缺藥，無法捱過雨季。」

支持國際醫療人道救援

據聯合國於3月發表的報告，南蘇丹是全球最受氣候變化影響且無足夠能力應對的五個國家之一。無國界醫生在南蘇丹已工作了逾40年，單在2023年，組織在當地診治了近88萬名病人，施行逾1萬宗手術，並接生超過1.4萬個嬰兒。歐耀佳表示：「若沒有救援組織的醫療支援，這些病人根本無法得到診治，他們從此就被病魔折磨。所以我認為，無國界醫生以及其他國際救援組織對他們來說是一個 blessing（祝福）。」