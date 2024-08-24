JW與港姐拍MV　自嘲：最年長最矮唔係最瘦

歌手王灝兒(JW)、聲夢小花鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)日前於將軍澳電視廣播城為今屆香港小姐主題曲《Proud To Be a Woman》拍攝MV，除了15位候選佳麗以華麗晚裝上陣拍攝外，就連JW都盛裝示人，以白色婚紗裙站台，雖然JW自嘲是身材最蝕的一位，但企C位的她，唱起歌時氣場絕對厲害。

至於佳麗當於台上行Catwalk，甚有美感，當中身材高挑的楊梓瑤、盧凱怡就十足專業模特兒一樣，而鍾翠詩上圍big爆，自信十足，而大熱倪樂琳則謂:「因為地下有啲煙霧效果，所以有啲濕，行時都要打起12分精神。」

而JW接受無綫娛樂新聞台訪問時謂：「咁多女仔入面，我係最年長，應該係最矮，同埋應該比較係唔係最瘦嗰個囉！呢個感覺幾得意。」Yumi又大讚場景及MV拍攝手法有心思，「Solo嗰part有個鏡頭我伏咗喺度，前面就有啲水，我就喺度玩水，有嗰種好優雅嘅感覺。」

此外，之前佳麗到外地拍攝外景，玩轉海陸空，而後日(26日)播映的節目《2024 香港小姐 女．遊記》中，當中有佳麗們於塞班島以美人魚式浮潛及小型飛機之旅，菲律賓的郊區策騎及內蒙古挑戰速度與激情的越野車，香港拍攝的佳麗更學吊威吔及化大戲妝體驗粵劇文化。拍攝時有激情、自然，亦有感性一面，有多位佳麗拍攝期間爆喊，當中包括秦冀雯、程姜月、李曼思及莊曉婷，莊曉婷更自責謂:「好多嘢做得唔好…」