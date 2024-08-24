AGA唔怕炎明熹威脅「一姐」地位：我會祝福佢

歌手江海迦（AGA）今日（24日）現身機場直播室分享旅遊經歷，又大展歌喉自彈自唱出《 Drunk Dial》及《Tomorrow》兩首歌。

她透露上年去過不同地方，但都是臨時決定，並且沒有同伴都是自己獨自一人：「其實嗰時諗住同朋友去倫敦一個禮拜，但之後我決定自己留低，然後就用幾個月去咗唔同嘅地方。」又言自己利用了幾個月的旅行時間，創作了新歌，稱今次是第一次去旅行找靈感，表示旅行是一個很好去了解自己的過程。

提到AGA與「的士邦」鄭子邦訂婚，她指不排除會旅行結婚，但還未開始籌備婚禮，今年亦沒有時間完成，因為AGA正在籌備演唱會：「嚟緊會好忙，啱啱推出咗新專輯，所以會有3個MV要拍。」又謂MV由選角、導演以及故事編排都會親自一手包辦。

講到近日有報道指炎明熹（Gigi）有機會簽約環球唱片，甚至可能威脅到AGA在公司的「一姐」地位，對此曾經是Gigi《聲夢傳奇》導師的AGA，表示Gigi是一位好有才華的女生，如果對方加入自己公司會感到開心：「音樂冇分1、2、3，喺音樂路上見佢做得好好，我都好開心，所以如果佢有任何更好嘅發展，我會祝福佢。（你哋私底下有冇來往？）冇，我私底下都冇時間瞓覺。」