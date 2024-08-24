【Bethの食卓】高麗菜與椰菜

有款菜，我花了些時間才搞得懂它的名稱；它有非常高的營養價值，因能保護心血管、降血糖、改善腸胃問題等好處，故被封為「菜王」！

它的統稱雖然叫椰菜，但其實有點兒分別。大部分椰菜身形呈扁身，菜的組織紋理比較綿密，煮熟後質感會較硬身，吃起來爽脆，這款就是常被人稱之為高麗菜。而外形呈圓形，菜的組織紋理較粗疏，煮煮後質感會較易及腍身，吃起來爽甜而帶柔軟度的則是椰菜。

記得小時候，媽媽煮的椰菜從來都是把它切絲炒或椰菜絲炒肉絲，沒想到有次去同學家中吃飯，在廚房幫手才知道原來吃炒椰菜是要一層－層撕下再用撕成一塊一塊，炒出來的菜，比用刀切是更美味呢！

一般而言，椰菜又稱高麗菜、捲心菜，是一種常見的蔬菜，屬十字花科植物，與西蘭花、羽衣甘藍和椰菜花同科。椰菜整體呈橢圓球形，後來長出的菜片互相包裹，形成一團緊密的葉球，多數呈綠色或白色，亦有紫紅色的品種。

椰菜富含膳食纖維、抗氧化劑、維他命，有助維護腸胃健康、降低膽固醇水平和預防癌症。它的外葉和內芯含最多維他命C，但我們常常會剝掉太多外層的葉子，但其實愈外圈的營養素含量愈高，所以注意別丟掉太多。營養含量第二的地方則是最裏面芯的部分，加到湯裏燉煮的話，吃起來會變得更柔軟、煮出來的維他命C也流失得最少。

有乜益處？

1. 幫助身體排毒

2. 預防癌症

3. 調整血壓

4. 天然抗炎劑

5. 保護皮膚

6. 預防骨質疏鬆

雖然椰菜的營養價值高，但以下這4種人卻不適合多吃，分別是甲狀腺機能低下、胃脹氣、正在服用抗凝血劑的人、平時蔬菜吃太少的人。若平時無攝取足夠膳食纖維的習慣，突然吃進太多椰菜，會容易造成腸道不適，宜用漸進的方式來攝取，並搭配充足的水分幫助腸道蠕動，以避免消化不良的情況發生。

這個星期天氣不穩定，時雨時晴，到市場上買菜真的找不到靚菜，不妨買幾個椰菜在家中備用吧！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com