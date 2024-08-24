Huracán後繼車型Temeraio全球發表

林寶堅尼( Lamborghihi) 全新超級跑車Temeraio，亦即Huracán的後繼車型，終於在早前全球發表。Temeraio是繼去年入替Aventador的Revuelto之後，該品牌第二款HPEV高性能混能跑車。加埋之前Urus SE的發表，標誌着該品牌已實現全系車型混能化。

Temeraio搭載一具由林寶堅尼全新設計開發雙渦輪增壓V8引擎及三具馬電馬達組成的插電式混能系統，總馬力輸出達920CV，引擎轉速更高達10,000rpm。搭配全新8前速雙離合器波箱，完成0至100km/h加速僅需2.7秒，極速逾340km/h。

全新設計的底盤，以高強度超輕鋁合金物料製造，不僅抗扭剛性大幅增強，同時為駕駛者帶來非凡的駕駛動態性能，兼提供遠超同級的寬敞駕乘和行李存放空間。此外，受惠於全新的擾流細節和線條等設計，車身空氣動力學效率亦進一步提升界。值得一提是車上首次引進了林寶堅尼視覺單元（LAVU）系統，透過3個攝影機和1個專用控制單元實現林寶堅尼遙測系統2.0、記憶記錄器和行車記錄器3項全新車載服務，而且用戶可透過資訊娛樂系統、軚盤控制或林寶堅尼Unica應用程式輕鬆存取。