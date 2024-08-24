《新聞女王2》上映時間曝光　傅嘉莉珠寶鑑證真材實料

無綫熱播劇《法證先鋒 VI：倖存者的救贖》昨晚（23號）播出一集，驚現彩蛋！劇情交代黃宗澤繼續於大阪尋妻時，穿插了大阪的夜景做過場，相關畫面竟閃現《新聞女王2》的大型廣告牌，預告了《新聞女王2》將於2025年冬季殺到，令人十分期待。

戲中扮演珠寶設計師的傅嘉莉，因懷疑客人交來的名貴珠寶早已被掉包，故找專人幫手驗證，而當中的寶石鑑定過程，包括鑑定器材、內容及相關對白，皆由修讀過珠寶鑑證文憑的她負責提供意見：「因為監製好細心亦好錫我，留意我近年修讀珠寶鑑證，就諗不如將呢個專長擺落我的角色人物上，但因為珠寶鑑證好難呈現，所以改咗珠寶設計。拍嘅時候我好興奮，都有請教返學校嘅教授，同佢一齊研究點樣簡而快去呈現件事。」

已持續讀了4年相關課程的傅嘉莉，透露現時仍有繼續進修：「我中間都讀咗好多個course，由初級到高級都有，包括瑞士頂尖鑑定所古柏林（Gübelin）嘅初、中、高班，我都全部讀晒。依家我修讀緊鑽石文憑鑑證，嚟緊1月都要考公開試。」而戲中扮演其兒子的小演員許恩祺，本身就讀於名校，除拍劇經驗豐富外，更曾為不少廣告落力演出，談到今次與袁偉豪合作，恩祺媽媽代答：「記得有場打邊爐戲，時間關係啲嘢未熟， 一cut機小朋友就話粒魚蛋凍嘅，袁偉豪即刻好緊張咁話『快啲吐出嚟！快啲去漱口！』見到佢好緊張嘅樣，好可愛，好符合新手爸爸嘅身份。」