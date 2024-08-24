詹天文外遊被盛讚靚女　雲浩影唔擔心193影響新劇收視

「聲夢小花」詹天文（Windy）、歌手雲浩影（Cloud）及洪助昇今日（24號）齊出席尖沙咀舉行的音樂會。剛剛從美國旅行返港的Windy，表示雖然沒有艷遇，但沿途獲不少路人讚靚女，又笑稱自己全程跟女仔朋友翹住手行，因此沒有被男仔搭訕。

Windy表示在當地學識做人要有自信，因當地人無論身材瘦或肥都照着背心，不會在意他人眼光，「我以前好介意人哋點睇我，但依家唔會介意，學識要欣賞自己。」不過問到可接受性感打扮？她就表示要身材好些才考慮，自問身材夠苗條，但欠缺曲線美。本月底就要起程到廣州展開大學生活的她，開心謂已收到通知不用接受軍訓課程，可以可以有時間返鄉下湖北旅行。

至於雲浩影對於跟歌手文凱婷（Aeren）先後獻唱《黑玻璃》，但網友大彈對方唱功差如唱K，反而讚她唱得好，她就表示未有聽對方的版本，又言大家風格不同，各花入各眼。她表示也曾被批評唱功，直認有不少失手時，不過覺得錯敗亦有得着，並坦言自己很介意外界批評她的唱功或外貌，惟有自己繼續努力做得更好。

另外，提到近日ERROR成員193撞跌阿婆事件，她表示有聽聞，相信對方只是不小心，但就沒有慰問對方，直言：「要慰問都慰問婆婆啦，佢有佢兄弟慰問啦，佢應該處理得幾好。

至於會否擔心因193的負面新聞影響新劇收視？她笑稱有信心不受影響，她又謂：「其實佢喺部劇度戲份唔係好多，主要都係我哋3個女仔，所以OK嘅。」