淑女豹變　床上玩到癲

有啲女人一旦受到刺激就會露出真面目，就好似日本AV界嘅「豹變淑女系列」咁，當中嘅淑女外表斯文端莊，但係被男人撻着之後，佢哋潛藏嘅飢渴慾望猶如原子彈咁爆發晒出嚟，由淑女變成癡女喇！

醋意大發

喺S1出品嘅《嫉妒我有女朋友的放蕩老師》入面，淺野心表面上係一位親切又有愛心嘅女教師，但其實佢嘅內心充滿嫉妒，好似當佢得知男生正太識到女朋友便醋意大發，仲變身做飢渴癡女向正太百般色誘，由於正太係青頭仔，而且血氣方剛，好快就抵受唔住誘惑，任由淺野心喺佢身上榨取快感！自此之後，淺野心經常勾引正太鬼混，喺僻靜嘅角落搞搞震！

蛇舌魔力

於片廠誘女推出嘅《喝醉後突然變成了一個接吻狂》當中，黑木玲奈一直備受老公冷落，搞到心靈空虛又寂寞，所以成日去酒吧飲酒，呢日佢遇到同是寂寞人嘅亮平，兩人邊飲邊傾，不知不覺間就飲到醉醺醺，呢個時候玲奈突然慾火高漲，捉住亮平瘋狂接吻，由於玲奈條蛇舌帶有魔力又熱情，令亮平難以抗拒，於是帶玲奈返屋企繼續下半場！喺玲奈真性情盡現之下，兩人砌到天光，好彩亮平年輕力壯，否則搞到精盡人亡！

剝晒光豬

片廠Moodyz炮製嘅《會社的喪女後輩飲酒會中理性崩壞》，講述七澤米亞係公司入面嘅基層員工，外面純樸斯文，但喺一次參與公司酒會時就露出咗真目面喇！米亞搏晒命咁追酒飲，飲極都唔想走，最後搞到連尾班車都走埋，於是男同事和也就帶米亞租酒店過夜，點知米亞突然癡性大發同和也猛咀，仲三扒兩撥剝晒大家光豬，一場激烈嘅床戰就咁展開！

簡評

喺呢3部作品當中，本仙最鍾意淺野心主演嘅《嫉妒我有女朋友的放蕩老師》，原因係淺野心氣質斯文，但係一變身又真係飢渴無比，而喺作品中，淺野心仲會喺校園多個不同地方，如體育用品室、圖書館同男主角激烈纏綿，帶出鬼混嘅刺激感，令作品更為精彩！