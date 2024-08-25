MIRROR效應今非昔比！姜濤廣告量暴跌「撇」女救亡

組合MIRROR近年人氣大不如前，團中頂流姜濤近月推出新歌MV，點擊率比以往單日點擊必過百萬之成績，相差甚遠，而近日有市場行銷公司列出20大最受廣告商歡迎之星，向來廣告多多的姜濤竟排榜尾，廣告量暴跌！為挽救事業，形象重建刻不容緩，更將新歌MV花絮中疑似緋聞女友Lydia的身影P走，免得辣㷫一眾姜糖！

MIRROR 12子近年是非不斷，成員Frankie圈外女友Christy被爆黑歷史，又與副隊長Anson Kong（AK）捲入「爭女」風波，呂爵安（Edan）後援會帳目不清，而姜濤在「公審女網友」、「疑唱歌咪嘴」等負面消息影響下，人氣下跌不少！本月7日，姜濤推出新歌《Every Single Time》MV，請來馮德倫執導，並於台灣拍攝，大玩荷里活黑色電影風格，落足本製作，但點擊率截至昨日只有183萬，相比以往的《Dummy》單日錄得123萬點擊、《作品的說話》30小時破150萬點擊之成績，可謂大相逕庭！

至於被指與馬來西亞女神林明禎蜜運的Edan，《月光奏明曲Moonlight Sonata in "E"minor》MV推出兩個月錄得133萬點擊，走勢緩慢；而盧瀚霆（Anson Lo）的歌曲《Hey Hey OK!》MV，因大搞Dance Challenge，邀得謝安琪、馮允謙、女團COLLAR成員Marf等「谷歌」，才能力保一個月點擊達535萬的成績。

吸引力輸模媽倪晨曦

另外，早前有市場行銷公司公布2024年第二季度頭20位最受廣告商歡迎藝人及KOL，靚媽倪晨曦登榜首，亞、季軍分別是歌手Tyson Yoshi及張敬軒。反而近年廣告量看似鋪天蓋地的MIRROR，只有3位成員上榜，分別是第14位的Anson Lo、第15位的Edan，姜濤則僅僅排榜尾第20位！眾人的廣告量較去年同期直線下滑，姜濤與Edan分別由9個急跌至2個及3個，Anson Lo由8個跌至4個，另一上弦成員陳卓賢（Ian）更由6個跌至1個，20大不入！

馮德倫意外「洩密」

MV反應一般，廣告又被追擊，頂流姜濤當然不能坐以待斃，入行多年的他緋聞多多，先後有台灣女神林思廷（Tammy）、黃曦誼（Candy）及髮型師Lydia Yung，其中Lydia至今仍是姜糖（粉絲暱稱）公敵，早前姜濤拍的MV，髮型一項標明由與MIRROR合作無間的阿Man處理，但有傳實際是Lydia貼身跟場，原本此事可完美過關，可惜馮德倫不小心貼出MV花絮照「洩密」，出現疑似Lydia身影，雖然之後極速換上P走該女子的圖片，但被網民取笑P圖技巧差，P剩個Pat，更指此舉無私顯見私，令傳聞更見屬實。