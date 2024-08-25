【是日通勝】

農曆七月廿二

甲辰年 壬申月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：理髮、動土、掃舍

忌：出行、交易、嫁娶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：20、38、27

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

金牛座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

雙子座：得罪人應趕快道歉，對方消了怒氣就冇事。

巨蟹座：工作運上升，沒後顧之憂，目標可望完成。

獅子座：身心不在狀態，重要事不妨留待明天才處理。

處女座：出現令你驚喜的艷遇，可度過愉快的一天。

天秤座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

天蠍座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

人馬座：與愛侶郊遊有助增進了解，還可強身健體。

山羊座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

水瓶座：事業與財運皆有進步，但愛情運跌勢明顯。

雙魚座：便宜莫貪，選購低價貨要打醒十二分精神。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）豬 易失財

鼠：運勢不佳，家人給你製造了不少煩惱。

牛：對感情關係抱懷疑態度，內心很不安。

虎：財運上升，家中長輩是你的經濟後盾。

兔：是日沖煞，幸好運勢尚可，毋須憂慮。

龍：得到貴人的指點，求財方面不乏靈感。

蛇：抵抗力下跌，有可能出現一些小毛病。

馬：爛桃花出現，單身者要提防美色誘惑。

羊：桃花運一般，有伴侶者要控制好脾氣。

猴：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

雞：沒精打彩，宜把自身健康放在第一位。

狗：感情運不錯，能跟伴侶取得良好默契。

豬：判斷力差，容易被洗腦，失財機會大。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

助旺家庭的姓名數理

姓與名相配、相運、相生，關係到個人前途，也影響到婚後的家庭生活。好的名字將如影隨形陪伴人的一生，那麼名字中有哪些數理對婚姻和家庭生活有幫助呢？

數理11：挽回家運的春陽成育數

此數理代表機遇良好，享天賦的幸福，萬事順利發達，穩健踏實，次得富貴繁榮，有再興家的暗示。

數理15：福壽拱照的立身興家數

此數理代表順和、溫良、雅量，多受上司的惠澤，德望高，自成大業，可享富貴榮華。

數理24：家門餘慶的金錢豐盈數

此數理代表不依祖業而立身、家庭圓滿、兄弟和睦，白手可以成家，財源廣進、到老時有子孫繼承餘慶的福運。

數理25：資性英敏的剛毅果斷數

此數理代表資性英敏，健康自在，平和而謙虛者，家庭圓滿，子孫昌盛。

數理32：提拔繁榮的意外惠澤數

此數理代表品性溫良，大有愛護他人之德。家門昌隆、繁榮，可望圓滿，子孫旺盛數。

數理65：富貴長壽的志在四方數

此數理代表家運昌隆，福壽綿長，事事順利，一生平安，多貴重的運氣。

溫馨提示：衡量名字的好壞，不能僅從姓名本身來考慮，必須名與生辰八字相結合。