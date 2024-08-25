王敏奕演而優則唱　拍MV唔預老公

藝人王敏奕備受無綫重用，劇接劇忙不停，她指現時處於事業高峰期，更視女星惠英紅為目標努力奮鬥，又大爆計劃做歌手出歌，說到找老公曾國祥做MV男主角，她即謂：「費事講嘢得罪佢。」

王敏奕近期曝光率極高，出演劇集冇停手，先是無綫劇集《新聞女王》，然後是《旁觀者》、《婚後事》等，每部作品都成績不俗，就連現正熱播的劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中亦能見到其身影，對此，她開心表示自己正值事業高峰期，觀眾對自己有不錯的評價，深感幸福。雖然今次在《法證VI》中戲份不多，但她坦言沒有失望，甚至在收到劇本時，被所演角色的愛情線感動。

一向有極強事業心的敏奕，笑言之後會有登上更高峰的可能，所以要Keep住努力：「愈成熟就愈了解到唔可以用一個獎項去衡量自己有幾好，一個獎項係可以代表到大家對你嘅睇法，但對得住自己先最重要，所以有冇獎我都會好努力，獎項只係錦上添花。」而面對觀眾的留言批評，敏奕則指最重要是意志力堅定和保持信心，懷着「努力就唔會錯」的心態面對所有負面評價。問她會否有學習目標，她坦言曾跟前輩惠英紅合作，在對方身上領悟到原來演員無論甚麼年齡，總會有合適自己的角色。

做「家嫂」深感滿足

敏奕透露之後將會挑戰做歌手，正忙於籌備新歌，又表示老公曾國祥非常支持，問到可會考慮讓老公參與新歌製作？敏奕即笑言：「暫時做好自己先，畀佢參與就再諗。（搵佢做MV男主角？）費事講嘢得罪佢。」身為無綫總經理曾志偉新抱的她，不時被大家稱為「家嫂」，敏奕覺得這個稱呼好親切，還能吸引到素不相識的人主動了解自己。問可想擺脫「家嫂」身份向外闖？敏奕自言現階段非常知足感恩，即使留在無綫亦有接到其他公司的拍攝邀請，未受到任何限制，所以沒有任何原因要去改變現狀。

Hair： Lupus Chui

Makeup：Melody Chiu

場地提供：The AIR