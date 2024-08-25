娛圈單打︱SheShe爆紅亞洲　美人衣錦還鄉

泰劇近年爆紅，尤其BL HeHe劇最為出色，憑住「秀色可餐」嘅大隻仔吸客，攣仔腐女皆睇得如癡如醉。不過泰劇點止BL咁簡單，最近就有一套GL SheShe劇《我們的秘密》大受歡迎，女主角正是香港人相當熟悉、靚到沊一聲嘅「叉燒姐」鄺玲玲！

喂，真係唔講唔知道，呢套劇紅到一個點，足以令玲玲衣錦還鄉！話說早前玲玲偕同劇中女拍檔一齊訪港，出席《我》劇粉絲見面會，足足有幾百人捧場，搞到玲玲鬼咁開心，仲喺IG大晒香港靚相添。

之所以話佢衣錦還鄉，皆因玲玲係中泰混血兒，爸爸係香港人，媽媽係泰國人，喺香港土生土長，直到17歲先至舉家移居泰國。因為細佬喺翟道翟開設食店「鄺叉燒」售賣港式食品，因此被暱稱「叉燒姐」。嗱，只要有睇過胡慧冲主持嘅《冲遊泰國》系列，肯定對玲玲不會陌生㗎嘞。

話時話，《我》劇之所以在亞洲捲起熱潮，功臣肯定係玲玲傾國傾城嘅美貌，而女拍檔Kornnaphat Sethratanapong樣子亦非常有性格，兩人被譽為GL劇嘅顏值天花板！劇情就當然離唔開愛得死去活來、誤會重重復兜兜轉轉嘅橋段，但勝在劇情緊湊，讓人欲罷不能，《豆瓣》評分高達8.9分，證明呢套泰劇有料到。

之不過，玲玲憑此劇成功上位，身價肯定不可同日而語，睇嚟《冲遊》系列想再搵玲玲出鏡，費用不菲。會唔會因為Budget所限，以後嘅《冲遊》系列再也見不到玲玲呢？嗚嗚嗚，唔制呀，希望胡慧冲落吓嘴頭啦！