因年紀問題被批評　芯駖遇難關當打逆境波

女子組合COLLAR成員芯駖近日接受電台訪問。她雖是繼好姐妹Marf及Winka後，隊中第3位成員單飛推出派台歌，但亦不諱言因年齡問題（已年屆38歲，與隊中最年輕成員相差17歲），一直飽受批評並成網友揶揄的焦點﹕「一開始係有care嘅，但後期心態就好似我哋（COLLAR）首歌《idc》一樣，真係『idc』（I don’t care）。年紀係事實，我唔能夠改變，唔通去改身份證咩？我認為上天安排咗呢個機會畀我，一定有啲啟示，我就要去把握，相信上天嘅安排係有原因。」

談到COLLAR不似同公司「師兄」MIRROR般發展順利，芯駖自言3年來遇過不少波折，但表示﹕「氣餒就一定冇，因為我習慣咗，人生打逆境波，過去發生過唔同情況，亦捱過，我會當呢啲事係考驗。最近睇咗一篇文章想分享，講龍蝦嘅生長，龍蝦每年都會生新嘅肉需要脫殼，會匿喺石縫間將擠擁嘅殼脫落，等再生新嘅殼，每次生新肉會重複呢個循環，咁就好似我哋遇到波折，要將原有嘅自己打爛再重組，再去面對新挑戰，人生有壓力，就係成長嘅先兆。」生於貧困單親破碎家庭成長的她，更形容自己一直在逆境中掙扎追夢，故自有一套哲學與6位隊友團結共渡難關。