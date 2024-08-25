賓艾佛力婚變火速搭上名門千金　新歡同前妻撞樣？

荷里活女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）日前入紙申請與結婚兩年的影星老公賓艾佛力（Ben Affleck）離婚，而近日有傳賓佬與老婆之前分居幾個月已有新歡，與甘迺迪家族後人剛宣布退選美國總統的小羅拔·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）長女嘉芙蓮（Kathleen ‘Kick’ Kennedy）來往甚密。

據知在「賓珍」分居幾個月來，他經常於荷里活幾個熱門蒲點出現，其中包括位於比華利山酒店的馬球酒廊，而有人更目睹他與36歲的嘉芙蓮在一起。嘉芙蓮來頭甚勁，除了是「甘迺迪家族」後人之外，她在史丹福大學攻讀歷史與戲劇、她亦是名環保活躍分子，曾與好兩位荷里活影星Emile Hirsch與謝茜嘉比爾（Jessica Biel）一同爬吉力馬札羅山，呼籲外界關注水源短缺的問題。而嘉芙蓮本身亦是演員曾於2007年的劇集《花邊教主》（Gossip Girl）中客串演自己。

賓佬疑似新歡曝光後即惹來網民關注，有網民大讚她漂亮之外，更有網民指她與賓佬首任妻子影星珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）樣貌相似。