【心理測驗】測測你的幸福指數

每當你選擇一杯飲料，那瞬間的決定其實暗藏玄機。你的選擇可能比想像中更能反映出當下的內心狀態。想知道你現在的幸福指數嗎？來試試這個有趣的心理測驗，從你的飲品選擇中，窺探你此刻的情緒與幸福感！

【問題】

如果你誤闖一間黑店，老闆端出5杯飲料，告訴你只有一杯沒毒，剩下的四杯都是有毒的，你覺得以下哪一杯不會下毒？

A.剛擠出來的牛奶

B.剛泡的老人烏龍茶

C.濃濃的熱美式

D.熱騰騰的珍珠奶茶

E.一杯純淨的白開水

【答案分析】

A.選「剛擠出來的鮮牛奶」屬於「煞到對方很甘願型」，

目前的幸福指數55%：這類型的人很單純，只要喜歡上對方就會覺得自己超幸福。

B.選「剛泡的老人烏龍茶」屬於「你依我依分不開型」

目前的幸福指數 80%：這類型的人，幸福的定義就是跟自己最愛的小孩在一起，這種感覺就是很窩心，目前的心境是非常成熟，不管是工作還日常生活，都能很平靜的享受。

C.選「濃濃的美式熱咖啡」屬於「歡喜冤家錘心肝型」

目前的幸福指數 40%：這類型的人非常自我，可是和對方卻彼此相愛，即使常常會拌嘴鬥嘴，心底彼此的分量還是很重的。

D.選「熱騰騰的珍珠奶茶」屬於「只羨鴛鴦不羨仙」

目前的幸福指數99%：這類型的人和另一半相處時已經不需要言語溝通，兩人的默契已經不是外人所能了解的，常常只要對方一個眼神就能明白。

E.選「一杯純淨的白開水」

屬於「想喝忘情水忘記一切型」，目前的幸福指數20%：這類型的人非常獨立、聰明，知道自己要的是甚麼。