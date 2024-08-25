林家謙自認又廢又有拚勁　尊重周啟生：我技不如人

歌手林家謙（24日晚）出席電台台慶音樂會，於9月3日33歲生日的他，獲同年同月同日生日的電台於台上切蛋糕預祝生日。談及早前被前輩周啟生公開寸他是「廢青」，家謙大方謂不介意，更自認廢：「我都覺得自己真係有啲廢青，去年推出嘅歌曲《小林不動產》就係講躺平、耍廢，冇咩生產力心態，都講中我今年推出嘅新碟《ISFP》主題，『ISFP』特徵就係懶，每每要去到最後先衝住去完成工作，有啲人會覺得唔夠勤力，我係另一種成日唔想做，將工作推到最後，經常被家人、樂迷催先去做新歌。」

他又說雖然不認識周啟生，但有聽聞對方的批評內容，對前輩的說話會尊重，且每個人有發表言論的自由，他說：「我冇唔開心，面對一啲唔係好肯定嘅嘢，我會反思，無論有幾真確都好，有時網民意見好苛刻，我唔會唔理佢哋嘅意見，但都唔會完全採納，可能會成為我歌曲上嘅創作靈感，就像一曲《喃嘸師感官漫遊》都係大家對我聲音嘅意見。」問他會否創作一首「廢青」歌？他又自認現是拚勁的少年，但要在耍廢上又有拼勁，令他覺得做人是：「矛盾一生。」又談及周啟生曾表示三隻手指也彈贏他？家謙笑指：「自己技不如人，我彈琴係着重整個情緒流動，較為簡約嘅演繹方式。」

對於早前好友Tyson Yoshi公開了被網民性騷擾一事，他即質疑地說：「吓！佢可以被人性騷擾到咩？唔係佢性騷擾人咩？他喺網上貼出嚟時都好開心，我唔覺得佢被人性騷擾，佢甫得就想多啲人回應。（佢有否騷擾你？）佢成日打電話畀我，都覺得係騷擾，係性格上騷擾我，我唔記佢電話之嘛，佢可能要改名為Tyson騷擾。」被問有否幫Tyson Yoshi籌備婚禮？他謂不知亦不便透露計劃，不知對方可需要他在婚禮上彈琴演奏，但自問敲木魚較拿手，會否當兄弟就視乎他屆時身在何處。

另外，安俊豪（Simon）亦擔任表演嘉賓，參與葉文輝（啤梨）《卡拉O! Babe》欄目，他先在台下坐低睇show時被黎莉邀請唱《不許你註定一人》，再到台上獻唱許志安《爛泥》，Simon覺得以這種方式出場感覺特別，能給觀眾驚喜，他笑言：「有啤梨同黎莉傍住，本身都好緊張，但佢兩位令我好安心。」

Simon透露最近忙於準備新歌，預計九月推出，所以早前趁有空檔參加了寶可夢卡牌比賽，贏足九局，惟最後輸一局，臨門一腳未能入最後決賽。對於無緣到夏威夷參加決賽，Simon坦言不覺得遺憾，因今次乃他首次參與公開賽，自覺能有如此成績都算不錯。Simon坦言知道香港亦出了「Pokémon Go 世一」，年紀更是16歲青年，同樣身為訓練員的他覺得很感動及自豪，並寄望明年自己再接再勵參賽時能打出好成績，晉身決賽。